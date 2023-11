Disney World tem impacto de US$ 40 bilhões na Flórida, diz estudo

Um estudo econômico encomendado pela Disney e divulgado nesta terça-feira, 14, diz que a empresa tem um impacto de US$ 40 bilhões na Flórida.



De acordo com a Disney e a Oxford Economics, a força de trabalho da Disney era de 82.000 pessoas na Flórida em 2022. Indireta e diretamente, a Disney criou 263.000 empregos no estado no ano passado – ou 1 em cada 32 empregos. O estudo não discutiu quanto esses empregos pagavam. (No início deste ano, a maior coligação sindical da Disney World aprovou um novo contrato para aumentar os salários iniciais para 18 dólares por hora em 2024 para novos funcionários.)



O estudo aponta que, se o Walt Disney World saísse da Flórida, a taxa de desemprego do estado aumentaria de 3% para 5,4% – de acordo com um estudo encomendado pela Disney que disse que a empresa deixou US$ 40,3 bilhões de impacto econômico na Flórida no ano passado.



A Disney também contratou 2.500 pequenas empresas sediadas na Flórida no ano passado que trabalharam desde a pintura do Castelo da Cinderela do Magic Kingdom, fornecimento de alimentos e outros trabalhos.



“A Disney é um catalisador econômico para o estado da Flórida, gerando milhares de milhões em atividade econômica, quer direta, quer indiretamente, através da sua cadeia de abastecimento e dos gastos dos funcionários”, disse Adam Sacks, presidente da Tourism Economics, uma divisão da Oxford Economics que fez semelhantes estudos para a Visit Orlando, VISIT FLORIDA, Jacksonville Jaguars e outras empresas.

“A Disney também é vital para o financiamento dos serviços públicos, uma vez que gerou impostos de 6,6 mil milhões de dólares em 2022, incluindo impostos estaduais e locais de 3,1 mil milhões de dólares.”“Os números falam por si sobre por que a Disney é tão importante para fomentar empregos, a economia e o turismo em toda a nossa região, e os investimentos futuros que pretendemos fazer continuarão a oferecer ainda mais oportunidades para os habitantes da Flórida”, disse o Walt Disney World Resort. Presidente Jeff Vahle.



Batalha contra Ron DeSantis



A Disney está em meio a uma batalha acirrada com o governador Ron DeSantis e os republicanos estaduais, que terminou com dois processos judiciais em andamento.



Uma legislatura estadual de maioria republicana aprovou leis este ano que permitem aos reguladores estaduais inspecionar o monotrilho da Disney World pela primeira vez e deu a DeSantis o poder de nomear aliados para o conselho governamental anteriormente controlado pela Disney no que agora é chamado de Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central.



Autoridades da Disney disseram no ano passado que a empresa planeja investir US$ 17 bilhões adicionais na próxima década na região central da Flórida, incluindo a criação potencial de mais 13 mil empregos. No entanto, a empresa demonstrou vontade de recuar nos investimentos no Sunshine State. No início deste ano, a Disney descartou planos de realocar 2.000 funcionários do sul da Califórnia para trabalhar em tecnologia digital, finanças e desenvolvimento de produtos, um investimento estimado em US$ 1 bilhão.



Com informações do Florida Politics e CBS News.