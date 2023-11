Homem é acusado de instalar câmeras escondidas em academias no sul da Flórida

Um homem de Pompano Beach foi preso pelo Gabinete do Xerife de Broward sob acusações de ter instalado câmeras escondidas nos banheiros masculinos de várias academias YouFit no sul da Flórida.



De acordo com seu relatório de prisão, ocorrida no início deste mês, a investigação começou em 12 de setembro, quando a administração do YouFit ligou para o BSO para relatar que uma câmera escondida foi encontrada montada sob a pia no banheiro masculino acessível para deficientes físicos na YouFit em 4032 W. Hillsboro Blvd. em Deerfield Beach.



Segundo a polícia, o gerente regional das academias relatou que outra câmera foi encontrada dentro de uma tampa de ralo embaixo de uma pia no mesmo box do banheiro, de frente para o vaso sanitário.



O gerente regional então orientou todos os gerentes de sua academia a revistarem todos os banheiros masculinos e femininos em busca de câmeras escondidas. Foram então descobertas outras dentro dos banheiros masculinos para deficientes físicos nas academias YouFit em Boynton Beach e Davie.



Os detetives do BSO fizeram contato com detetives da polícia de Boynton Beach que descobriram que um homem chamado “Santiago Lopez” era um membro da academia que havia visitado as diferentes academias onde estavam localizadas as câmeras escondidas, bem como uma academia em Miami, no prazo de dois meses.

Os detetives disseram que o cartão SD de uma câmera escondida encontrada em Deerfield Beach continha pelo menos 50 vídeos de homens que foram gravados sem seu conhecimento ou consentimento. Dois deles seriam adolescentes.



Bernardo Reyes Santiago Lopez, de 30 anos, foi levado sob custódia em 3 de novembro em Pompano Beach e confessou ter instalado câmeras em várias academias YouFit, incluindo a de Deerfield Beach.



Ele enfrenta várias acusações de voyeurismo de vídeo e permanece preso.



Fonte: Local 10.