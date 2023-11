Mais casas contra furacões e econômicas estão sendo construídas na Flórida

Mais casas resistentes a furacões e outras condições climáticas extremas e, ao mesmo tempo, mais amigáveis ao meio ambiente, estão sendo construídas na Flórida.



Painéis solares, por exemplo, instalados tão firmemente que os ventos fortes não conseguem passar por baixo deles, significam energia limpa que pode sobreviver a uma tempestade. Pântanos preservados e vegetação nativa que retêm carbono no solo e também reduzem a vulnerabilidade às inundações. Materiais de construção reciclados ou avançados que reduzem o consumo de energia, bem como a necessidade de fabricar novos materiais.



Os edifícios liberam anualmente cerca de 38% de todas as emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com a energia. Parte da poluição por carbono vem da alimentação de coisas como luzes e aparelhos de ar condicionado e parte da produção de materiais de construção, como concreto e aço.



A Deltec afirma que apenas uma das quase 1.400 casas construídas nas últimas três décadas sofreu danos estruturais devido a ventos com força de furacão. Mas a empresa dá a mesma ênfase à construção ecológica, com isolamento de maior qualidade que reduz a necessidade de ar condicionado, bombas de calor para aquecimento e arrefecimento mais eficientes, aparelhos energeticamente eficientes e, claro, energia solar.



Outras empresas estão desenvolvendo bairros inteiros que são resistentes aos furacões e que contribuem menos do que a média para as alterações climáticas.



Um dos exemplos é a comunidade Hunters Point da Pearl Homes em Cortez, Flórida, consiste em 26 casas concluídas e 30 a serem construídas até o final de 2024, todas com certificação LEED platina, o nível mais alto de um dos sistemas de classificação de edifícios verdes mais usados.



Babcock Ranch é outra comunidade sustentável e resistente a furacões no sul da Flórida. Ela se autodenomina a primeira cidade movida a energia solar nos EUA, gerando 150 megawatts de eletricidade com 680.000 painéis em 870 acres. A comunidade também foi uma das primeiras no país a ter grandes baterias no local para armazenar energia solar extra para uso noturno ou quando falta energia.



Construídas em 2006, as casas são mais capazes de resistir aos ventos dos furacões porque os telhados estão presos a um sistema que se conecta à fundação. As linhas de energia estão enterradas no subsolo para que não possam explodir. As portas abrem para fora em algumas casas, de modo que, quando a pressão do vento aumenta, elas não se abrem e as aberturas ajudam a equilibrar a pressão nas garagens.



Em 2022, o furacão Ian atingiu Babcock Ranch como uma tempestade de categoria 4. Deixou pouco ou nenhum dano.



Fonte: Associated Press.