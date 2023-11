Flórida é o estado com maior ganho de imigrantes em 2022; brasileiras analisam escolha e desafios

A população imigrante nos Estados Unidos voltou a aumentar em 2022, atingindo um recorde de mais de 46 milhões, de acordo com o censo. O aumento é de quase um milhão de pessoas em relação ao ano anterior, com a Flórida liderando em ganho de população estrangeira.

A porcentagem da população dos EUA nascida no estrangeiro, que se manteve relativamente estável desde 2017, aumentou para quase 14% de acordo com os dados mais recentes, tornando o crescimento em 2022 tão substancial como nos quatro anos anteriores combinados.

Considerando os estados, a Flórida registrou o aumento mais substancial na sua população nascida no estrangeiro, acrescentando mais de 200.000 imigrantes no ano passado. Isto foi mais do que o dobro do crescimento do estado.

Os dados do Censo também destacam ganhos na população imigrante em outros estados, como Maryland, Nova Jersey e Iowa, impulsionados em parte pelos sistemas de apoio existentes e pelas comunidades de imigrantes já estabelecidas nestas áreas.

Escolhas e desafios

Para a maioria dos brasileiros, imigrar para os Estados Unidos é sinônimo de buscar uma vida melhor do que a que tinha no Brasil, acima de outros motivos. Mas a experiência traz também muitos desafios, alguns não tão bons e que faz pensar sobre ser imigrante.

Nos EUA há seis anos, quatro deles na Flórida, Camila Mcgettrick, 32 anos, morou em Nova York e Washington DC, e mora atualmente em Clearwater, onde trabalha como corretora de imóveis. Casada com um cidadão americano, ela conta que imigrar tem os seus desafios, como o frio e o preconceito por ser imigrante, e que se mudou para a Flórida na última tentativa de morar nos EUA. "Aqui, apesar de todas as dificuldades, amo a região de Tampa Bay", destaca.

Ela veio para os EUA como 'Au Pair' e relembra um dos episódios de preconceito. "Eu morava com uma família americana muito rica em NY, que me contratou sabendo que eu vim aos EUA pra aprender inglês, e por isso me pagavam pouco. Quando eu tentava me comunicar com eles, nas primeiras semanas, a minha chefe rolava os olhos de desgosto quando eu conversava com ela. Quando conversando sobre taxas, essa mesma chefe me disse que era melhor eu pagar minhas taxas em dia, já que o presidente dela (na época, Donald Trump), não tinha simpatia nenhuma por pessoas como eu (imigrantes). Que era para eu cuidar bem da minha oportunidade de estar na América", detalha.

Atrás de educação e oportunidade, a jovem Florencia Guerra morou em Massachusetts por 10 anos e há um ano e meio vive na Flórida, mais precisamente na cidade de Kissimmee, onde ensina inglês. "Eu acho que Massachusetts é um estado muito bom para começar. Eu era criança quando migrei para os EUA. Meus pais migraram para me dar uma boa educação e mais oportunidades ", afirma.

Outra brasileira que optou por ser imigrante, nutricionista clínica e atuando na área de UTI em um hospital, Annie Melo está na Flórida há 20 anos e nos EUA há 32. Sofrer bullying no Brasil nos anos 80 desencadeou a vontade de imigrar, segundo ela. "Eu era nerd e fluente no inglês. Não encaixei no 'padrão' e era ridicularizada. Formei no Brasil na universidade federal na área de saúde e fiz pós aqui. Vim já com vistos para estudar no Michigan", conta.

Califórnia

Parcela da população nascida no exterior em 2022: 26,7%

População total nascida no exterior em 2022: 10,4 milhões

Mudança nos residentes estrangeiros a partir de 2021: -23.785

New Jersey

Parcela da população nascida no exterior em 2022: 23,5%

População total nascida no estrangeiro em 2022: 2,2 milhões

Mudança nos residentes estrangeiros a partir de 2021: 46.101

Nova York

Parcela da população nascida no exterior em 2022: 22,7%

População total nascida no estrangeiro em 2022: 4,5 milhões

Mudança nos residentes estrangeiros a partir de 2021: 32.396

Flórida

Parcela da população nascida no exterior em 2022: 21,7%

População total nascida no estrangeiro em 2022: 4,8 milhões

Mudança nos residentes estrangeiros a partir de 2021: 208.620.

