Homem faz filhos de 3 e 4 anos reféns, troca tiros com a SWAT e morre incendiado na FL

Um homem manteve seus dois filhos de 3 e 4 anos como reféns por 18 horas, trocou tiros com uma equipe da SWAT e morreu após a casa pegar fogo.

Sonny Ray Holland Sênior, 43 anos, trancou-se em sua casa na cidade de Venus, no condado de Highlands, com as crianças, de três e quatro anos, na noite de segunda-feira, 13. A polícia respondeu a uma chamada de violência doméstica em Oliver Road às 21h40 de segunda-feira, mas quando chegou, a vítima (sua mulher) havia escapado.

Holland então não se manifestou e se recusou a negociar com os agentes da polícia sua rendição ou a libertar os filhos do casal.

Os detetives obtiveram um mandado de busca e prisão para a propriedade e para Holland, que é um criminoso condenado três vezes.

As negociações da crise foram acompanhadas pela equipe SWAT do Gabinete do Xerife do Condado de Highlands para fazer o suspeito sair ou libertar as crianças, mas ele recusou repetidamente.

A equipe SWAT do condado de Polk finalmente assumiu o controle da situação depois de mais de 12 horas. Eles conseguiram libertar as crianças ilesas às 16h25 de terça-feira, 14.

Logo depois, lançaram gás lacrimogêneo para forçar Holland a sair, mas um tiro foi ouvido e a casa pegou fogo. Antes de morrer no incêndio, ele saiu e atirou na equipe SWAT, mas voltou para dentro da casa e, como as chamas aumentaram rapidamente, os agentes não conseguiram resgatá-lo.

Uma autópsia determinará a causa exata de sua morte. O homem já tinha sido preso outras vezes. As crianças foram colocadas sob custódia protetora e levadas a um hospital local para serem examinadas. Não foi citado sobre a mãe das crianças.

O incidente está sendo investigado pela Força-Tarefa de Incidentes Mortais Envolvidos por Oficiais do 10º Circuito Judicial.

Fonte: canal Fox13.

