Donald Trump vira nome de avenida em Hialeah, sul da Flórida

A Câmara Municipal de Hialeah votou na terça-feira, 14, a favor de a Palm Avenue se tornar a “Avenida Presidente Donald J. Trump”, cumprindo a promessa do prefeito Esteban “Steve” Bovo, há menos de uma semana, de homenagear o ex-presidente.



A votação ocorreu poucos dias depois de Trump reunir apoiadores no Henry Milander Park, enquanto cinco de seus rivais republicanos participavam do terceiro debate presidencial republicano em Miami. Durante esse comício, Bovo presenteou Trump com uma placa de rua com o nome do ex-presidente.



Trump se torna, assim, o primeiro presidente, atual ou antigo, a ter uma avenida com seu nome em Hialeah. A cidade é fortemente republicana, onde a grande maioria dos residentes é hispânica e quase 75% são cubanos.



Trump provou ser profundamente popular em Hialeah, tendo conseguido sucesso nas eleições presidenciais de 2020.



Esta não foi a primeira vez que as autoridades municipais consideraram dar o nome de Trump a uma estrada. Hialeah avaliou uma proposta semelhante no ano passado, mas a resolução foi rejeitada por unanimidade pelo Conselho de Preservação Histórica da cidade.