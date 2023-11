Port Everglades pode atingir 4 milhões de passageiros de cruzeiros em 2024

Port Everglades em Fort Lauderdale, sul da Flórida, está prestes a agitar o mundo dos cruzeiros com novas empresas de cruzeiros, visitas inaugurais a navios e um terminal dedicado como novo porto de origem, tudo durante a temporada de inverno caribenha de 2023-2024.



O porto espera 3,7 milhões de passageiros para a temporada, podendo chegar até a mais de 4 milhões.







A temporada caribenha 2023-2024 para Port Everglades começou oficialmente em outubro, e o porto já recebeu visitas inaugurais de quatro novos navios e está a poucos dias de se tornar o novo porto de origem do Disney Dream, navio da Disney Cruise Line, a partir de 20 de novembro de 2023.



As operações do porto de origem da Disney em Fort Lauderdale representam uma parceria com um acordo de 15 anos de que um navio sempre navegará do porto durante todo o ano a partir de um terminal dedicado, com um segundo navio para oferecer cruzeiros sazonais a partir de 2025.



O próximo Celebrity Ascent da Celebrity Cruises – o quarto dos navios inovadores da classe Edge – será nomeado em Port Everglades em 1º de dezembro de 2023 e passará sua temporada inaugural no Caribe a partir do porto de origem com itinerários de 7 noites no Caribe Oriental e no Caribe Ocidental. No total, sete navios da Celebrity Cruises partirão de Fort Lauderdale nesta temporada.



Logo após o Celebrity Ascent, o Silver Nova da Silversea Cruises também será nomeado em Port Everglades em 4 de janeiro de 2024 e, enquanto isso, o Azamara Onward da Azamara Cruises visitará o porto pela primeira vez no final de novembro para terminar sua temporada e depois em 5 de janeiro de 2024, partirá em sua World Voyage inaugural – um itinerário de 155 noites visitando mais de 40 países.



Em outubro de 2024, o novo Sun Princess da classe Sphere chamará Port Everglades de lar e, em novembro de 2024, a Crystal Cruises transportará o Crystal Serenity completamente reformado de Fort Lauderdale.