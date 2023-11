Polícias da FL investem em tecnologia para segurança durante temporada de compras natalinas

Com a temporada de compras de fim de ano chegando, os Departamentos de polícia da Flórida estão adotando mais tecnologia para ajudar a proteger os compradores e também lojistas. Haverá também maior patrulhamento em torno de shopping centers para reduzir roubos. As medidas fazem parte da Operation Safe Holidays lançada esta semana em todo o estado.

De agora até o início do próximo ano, o Departamento de Polícia de Sweetwater está implantando drones avançados ao redor de shoppings que possuem câmeras de alta resolução que podem "travar" indivíduos e veículos que possam estar tramando algo ruim.

Locais movimentados como o Dolphin Mall, em Miami, terão mais agentes e aparelhos tecnológicos, como drones. Haverá também uma presença crescente de policiais uniformizados e disfarçados.

Com o pressionar de um botão, o drone "travado" pode seguir e perseguir o sujeito até que os policiais cheguem ao local. Também, as viaturas policiais agora estão equipadas com leitores de placas que podem trabalhar em conjunto com os drones para ajudar a encontrar suspeitos.

O chefe de polícia de Sweetwater, Sergio Diez, disse que unidades K-9 e policiais em motocicletas também patrulharão o local, já que são esperados até 150.000 pessoas em qualquer dia durante a temporada de compras natalinas. "Quero tornar as férias mais seguras de todos os tempos aqui", afirmou.

A Polícia de Sweetwater afirma que furtos e roubos de carros são seus maiores problemas durante esta temporada.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, 13, o prefeito José "Pepe" Diaz pediu aos visitantes que permaneçam vigilantes ao fazer compras.

"É importante ser inteligente. Não deixe presentes no carro onde alguém quebra uma janela para entrar. Fazemos o nosso melhor, mas também temos que dizer às pessoas, se vocês virem alguma coisa, digam alguma coisa", disse Diaz.

Num evento da Operation Safe Holidays na terça-feira, 14, no Mall at Millenia, dezenas de oficiais e policiais se reuniram para anunciar o esforço proativo para aumentar a conscientização e a segurança durante a temporada de compras e feriados.

Como parte do programa de reforço de segurança, a polícia orienta aos compradores que tranquem os veículos e mantenham objetos de valor fora da vista. Antes de entrar no carro, olhar para o banco de trás e olhar ao redor para ver se não há algum ladrão por perto.

Outra dica é evitar aglomerações e, de preferência, ir em dias e horários com menor movimento para fazer compras. Se não for possível, mantenha-se sempre atento e desconfie de empurrões e esbarrões, além de, claro, não utilizar joias ou objetos que chamem a atenção. Se for às compras com crianças, não as deixe sozinhas e nem dentro do carro. Cuidado com a bolsa e o telefone celular: evite o uso enquanto faz compras ou caminha. No caso de furto ou roubo, ligue para a polícia.

Compras on-line também merecem mais cuidado nessa época do ano: para comprar e receber.