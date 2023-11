Fortes chuvas e inundações impactam o sul da Flórida; escolas suspendem aulas

O sul da Flórida registra fortes chuvas e inundações desde a quarta-feira, 15, que provocaram interrupções nas estradas e fechamento de escolas.



Houve inundações em Miami Beach e Miami. A água fluiu para áreas do Flamingo Park em South Beach. Os motoristas dirigiram lentamente pela água ao longo da Biscayne Boulevard, perto da Northeast 15th Street, no centro de Miami.



As inundações nas estradas são normalmente vistas ao longo da Biscayne Boulevard entre a NE 11 Street e a NE 13 Street, bem como nas rampas de entrada e saída da MacArthur Causeway. Os motoristas devem evitar áreas alagadas e buscar rotas alternativas.



O túnel Henry E. Kinney em Fort Lauderdale está fechado devido a inundações.



Um alerta de enchente repentina para Broward e Miami-Dade estava em vigor até as 6h de quinta-feira. Um alerta de vento forte permanece em vigor até o início da tarde desta quinta-feira.



Os aeroportos do sul da Flórida permanecem abertos nesta quinta-feira, mas alguns atrasos e poucos cancelamentos estão sendo relatados. Verifique as informações do seu voo para verificar se há atrasos ou cancelamentos.



Devido ao clima, o Miami-Dade Transit disse que o sistema Metromover estava fora de serviço na manhã de quinta-feira. Estão sendo fornecidos serviços de transporte gratuito de ônibus.







As escolas públicas de Broward e o Broward College suspenderam as aulas nesta quinta-feira, 16. As escolas públicas de Miami-Dade estão abertas, mas as autoridades distritais disseram que continuariam monitorando as condições climáticas.



As Escolas Públicas do Condado de Broward decidiram fechar nesta quinta-feira, para que os trabalhadores de manutenção pudessem avaliar as invasões de água e a segurança nos campi. Broward também cancelou antes e depois de atividades, eventos, excursões, eventos esportivos, reuniões e aulas noturnas em escolas públicas.



Na sexta-feira e durante o fim de semana serão mais secos, com menores chances de chuva e máximas mais quentes perto de meados de 80F.