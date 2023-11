Rotary Club Boca Raton West promove palestras voltadas à saúde mental

O Rotary Club Boca Raton West está promovendo palestras voltadas à saúde mental. Essa iniciativa integra uma campanha internacional solicitada pelo Presidente do Rotary Internacional para o período de 2023-2024, Gordon Mclnally. Ao assumir o cargo, ele compartilhou com 1.2 milhões de rotarianos em todo o mundo a preocupação de que o desespero e a depressão estão levando milhares de pessoas a tirar suas próprias vidas. Ele compartilhou a trágica história de seu único irmão, que, há nove anos, mergulhou nas profundezas, vendo de perto a falta de esperança.

Mclnally refletiu sobre o fato de que seu irmão vinha lutando internamente há algum tempo, apesar de ser altamente bem-sucedido em sua profissão escolhida e apesar de ter uma esposa e uma família amorosa. Em suas palavras, "Seu irmão, simplesmente, não teve coragem de pedir ajuda."

No dia 20 de novembro, às 19:30 horas, no Restaurante Feijão com Arroz, a Dra. Emmanuelle Games Pires, médica psiquiatra do Corpo Hospital Israelita Albert Einstein, estará nos presenteando com a palestra "O suicídio e a autoagressão."

Este evento, sem custo para a nossa comunidade brasileira, conta com as parcerias do Restaurante Arroz com Feijão, da terapeuta Solange Gomez e do Grupo Mulheres do Brasil do Sul da Flórida. Convidamos todos a participarem desta campanha de conscientização, destacando que o problema da saúde mental afeta a todos nós, mas não precisamos enfrentá-lo sozinhos.

Atenciosamente,

Angelica Blakely

Presidente 2023-2024

Rotary Club Boca Raton West