Mulher é banida de navios de cruzeiro da Carnival por levar gomas de CBD

Uma mulher do Texas está agora proibida de embarcar em qualquer navio de cruzeiro Carnival para o resto da vida, tudo porque tentou levar gomas de CBD a bordo para ajudá-la a dormir.

Melinda Van Veldhuizen já participou de tantos cruzeiros que tinha embarque prioritário. Mas em agosto, no PortMiami, ela foi retirada da fila quando um segurança do Carnival viu um saco de gomas de CBD em sua mochila. Ela os comprou legalmente online.

“Tenho problemas para dormir, então foi só para ter certeza de que conseguiria dormir durante a viagem – para que, se houvesse algum problema, eu pudesse dormir”, disse Van Veldhuizen. “Sempre viajei com elas, sem problemas.”



Seu plano era comemorar seu 21º aniversário de casamento e o último ano de seu filho no ensino médio a bordo do Carnival’s Horizon. Mas ela não conseguiu embarcar. Ela foi levada para uma área longe de sua família e afirma ter sido interrogada pela segurança e pela polícia em PortMiami.

“Fiquei lá sentada por duas horas e meia, sem muita certeza do que iria acontecer”, disse ela. “A maneira como me trataram foi como uma criminosa.”







Embora alguns estados o proíbam, o CBD está disponível em todos os lugares e não é ilegal na Flórida. Em 2018, o Congresso legalizou o CBD desde que tenha 0,3% ou menos de THC. As gomas de Melinda tinham menos de 0,01%. O THC é o principal componente psicoativo encontrado na maconha.



Mas todas as principais empresas de cruzeiros proíbem o CBD e Melinda foi informada de que não tinha permissão para embarcar.



“O capitão me perguntou várias vezes se eu tinha cartão de maconha ou se tinha diagnóstico, se precisava”, disse Van-Veldhuizen. “Eu disse: ‘É CBD; isso não existe. Simplesmente não é preciso.’”



A família dela decidiu que não viajaria sem ela. Mais tarde, ela recebeu uma carta da Carnival informando que ela estava banida para sempre.



“Acreditamos que foi cárcere privado o que fizeram com ela. Eles não tinham o direito de segurá-la, especialmente quando ela não fez nada de errado”, disse o advogado Daren Stabinski. “CBD não é maconha. Quando você olha para as regras e condições específicas com as quais você concorda quando navega, diz especificamente que a maconha, seus derivados e todas as substâncias controladas ilegalmente são proibidas, e o que meu cliente não tinha era nenhuma dessas coisas.”



“Conforme está escrito, o CBD, fabricado e obtido corretamente, não é derivado da maconha”, disse o toxicologista Alberto Augsten. “É derivado do componente de cânhamo da planta.”



Numa declaração ao Local 10 News, um porta-voz da Carnival disse: “Lamentamos muito que esta convidada e a sua família estejam insatisfeitas com o resultado dos seus planos de férias, mas estamos a seguir a lei federal segundo a qual o CBD é definido como uma substância controlada. Não estamos aqui para saber onde nossos hóspedes compram CBD ou o que pretendem usá-lo uma vez a bordo. Nossa responsabilidade é seguir as diretrizes federais e impedir que itens proibidos sejam trazidos a bordo de nossos navios.”







Seu principal componente é o canabidiol (CBD), substância responsável por ativar e regular o sistema nervoso e imunológico, além do THC (Tetrahidrocanabinol). É indicada para o tratamento de doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, dor crônica e problemas de saúde mental, como estresse, ansiedade e até insônia.