Brightline reduz preço entre Orlando e o sul da Flórida para o Thanksgiving

A Brightline anunciou uma série de ofertas de Black Friday e Thanksgiving para viagens entre Orlando e o sul da Flórida a partir de US$ 39.

A ferrovia de alta velocidade anunciou na semana passada uma promoção da Black Friday que exige tarifas SMART só de ida de US$ 59 para adultos e 50% de desconto nas tarifas para crianças. Esta oferta se aplica apenas a viagens entre Orlando e o sul da Flórida até fevereiro de 2024 e deve ser reservada até 27 de novembro.



Também há uma oferta para viagens entre Orlando e West Palm Beach: um desconto adicional de 50% nas tarifas reduzidas para viagens até quinta-feira, 16 de novembro.

Se você planeja viajar no Dia de Ação de Graças, a Brightline também reduziu os preços para tarifas SMART de US$ 39 para adultos e US$ 19 para crianças. Geralmente, os preços das tarifas SMART variam de US$ 79 a US$ 119, dependendo da data e horário da viagem.

Para checar os valores e comprar, clique aqui.