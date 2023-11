Estudante de 16 anos ameaça bombardear escolas da FL e é preso

“Vou bombardear todas as escolas do condado”, ameaça estudante de 16 anos da FL

Um estudante de 16 anos da Flórida está enfrentando acusações depois de fazer ameaças de “bombardear todas as escolas” no condado de Hillsborough, de acordo com a polícia.



O adolescente teria feito ameaças como comentários em postagens do Instagram do Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas.



O que o adolescente escreveu:



- “Coloquei explosivos para detonar amanhã às 15h em todas as escolas do condado”, disse em um comentário.

- “Vou bombardear todas as escolas do condado”, disse em outro.

- “Vou bombardear todas as escolas do condado amanhã”, escreveu em um terceiro comentário.



Os comentários foram postados em um vídeo de 1º de novembro que desencorajava os alunos de “fazerem declarações ou piadas” sobre ameaças de violência na escola. Os comentários já foram excluídos.



"Não estávamos brincando. As coisas que você diz e escreve têm consequências reais", disse o Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas no Facebook. “Ameaças nunca são uma piada e podem causar sérios problemas, mesmo que você seja menor de idade. Esses comentários foram feitos em nosso vídeo, retratando as graves consequências de fazer piadas sobre tiroteios em escolas.”



Dentro de uma hora, os detetives encontraram o adolescente em sua casa e ele admitiu ter feito os comentários online, de acordo com o comunicado à imprensa. Quando os policiais revistaram sua casa, nenhum material para a fabricação de bombas foi encontrado. Os policiais também revistaram escolas locais e não encontraram evidências de explosivos em lugar nenhum.



“Não há cenário em que este tipo de comentário seja uma piada ou engraçado”, disse o xerife Chad Chronister em comunicado à imprensa. “Levamos muito a sério qualquer ameaça de violência, especialmente envolvendo nossas escolas. Agora, esse adolescente enfrentará as consequências de suas ações imprudentes”.



Consequências



As ameaças de bomba são levadas a sério. A polícia não sabe se a ameaça é real ou falsa e fecha o local, no caso, a escola. O esquadrão antibombas chega com robôs controlados remotamente. Muitas horas de trabalho e dinheiro de impostos são desperdiçados procurando um local. A vida de espectadores inocentes é afetada.



Por isso, as leis que regem esse tipo de crime na Flórida têm ficado mais rígidas e o responsável pode sofrer punição tanto da escola quanto da polícia.



No caso citado acima, o adolescente enfrenta três acusações de ameaça escrita ou eletrônica para conduzir um tiroteio em massa ou ato de terrorismo e uma acusação de uso ilegal de um dispositivo de comunicação bidirecional, de acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough.



Estatuto da Flórida



O Estatuto 790.163 da Flórida proíbe qualquer pessoa de fazer uma falsa ameaça de bomba. Uma ameaça feita contra uma escola é um crime de segundo grau, e um aluno (menor de idade) pode enfrentar medidas disciplinares que incluem possível expulsão e outras penalidades.



Para adultos, ameaças escritas são crimes de segundo grau, com penas de até 15 anos de prisão.



O Estatuto 790.164 da Flórida proíbe qualquer pessoa de fazer uma falsa ameaça de bomba em relação a propriedade estatal. Não é apenas um crime na Flórida, mas também um crime federal dos EUA. O Título 18 do Código dos Estados Unidos, seção 844, subseção e, proíbe qualquer indivíduo de fazer uma falsa ameaça de bomba por meio de “correio, telefone, telégrafo ou outro instrumento de comércio interestadual ou estrangeiro[.]”