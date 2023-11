Aeroportos do sul da Flórida esperam recorde de passageiros para o Thanksgiving

Os aeroportos do sul da Flórida ficarão ainda mais movimentados durante o período de viagens do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças). A previsão é de que o volume de passageiros aumentará em relação ao ano passado e que as garagens e estacionamentos ficarão ocupados.



O Aeroporto Internacional de Miami e Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood esperam recorde histórico de passageiros desta sexta-feira, 17 de novembro, até terça-feira, 28 de novembro.







No MIA, são esperados uma média de 147.000 viajantes por dia e 1,77 milhão de passageiros no total do período citado. Isso representa um aumento de 4,6% em relação ao ano passado e uma média diária de 147.000 viajantes.



Os dias mais movimentados esperados são a sexta e o domingo antes do Dia de Ação de Graças e o domingo seguinte, quando o tráfego de passageiros deverá se aproximar ou ultrapassar 160.000 viajantes.



O Skytrain Concourse D – projetado para transportar 9.000 passageiros por hora no saguão principal do MIA – permanece fora de serviço. Foi fechado em setembro devido a rachaduras no concreto nos pilares que sustentam os trilhos. Enquanto isso, um serviço de bonde gratuito está disponível das 7h30 às 21h, com 10 pontos de coleta no Saguão D.



As garagens estarão “mais movimentadas do que o normal”, mas o aeroporto diz que deve haver estacionamento suficiente para circular entre as garagens principais, o estacionamento econômico e o estacionamento excedente.







O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood espera um aumento de 10% no número de passageiros na semana de Ação de Graças, uma média de mais de 108.000 passageiros diários e 760.494 viajantes no período do feriado.



Os dias de viagem mais movimentados devem ser na terça-feira antes do Dia de Ação de Graças, seguido pela segunda-feira após o feriado.



É provável que as garagens estejam esgotadas, diz um porta-voz da FLL, então eles recomendam ir por transporte por aplicativo ou compartilhar caronas.



Viajantes internacionais



Os viajantes qualificados podem usar o aplicativo Mobile Passport Control gratuito e seguro para enviar informações de passaporte e declaração alfandegária em seu smartphone ou tablet e evitar preencher um formulário em papel ou usar um quiosque automatizado de controle de passaporte.



Faixas especiais de acessibilidade estão disponíveis para passageiros com deficiência ou mobilidade limitada que chegam de destinos estrangeiros. Ao preencher um formulário de solicitação de faixa de acessibilidade no site da MIA 48 horas antes de sua chegada, esses passageiros podem solicitar assistência especial na fila na área de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).



Os viajantes que embarcam em voos para destinos internacionais podem encontrar uma nova forma de embarque, usando reconhecimento facial biométrico.



Fonte: Miami Herald e Axios.