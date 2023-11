Tampa e Miami estão entre as cidades mais infestadas de baratas dos EUA

Tampa e Miami estão entre as primeiras de 25 cidades mais infestadas de baratas dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa que classificou as cidades mais infestadas de baratas do país.



Embora as baratas sejam boas para o ecossistema, elas podem ser um incômodo e difíceis de evitar em algumas das maiores cidades da América, aponta a Pest Gnome, empresa especializada em conectar pessoas a exterminadores de pragas.



Várias áreas metropolitanas altamente povoadas entraram na lista – que foi determinada com base em dados do Census Bureau, do Bureau of Labor Statistics e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.



Houston liderou o ranking, com 37% das residências apresentando sinais dessas criaturas nos últimos 12 meses, de acordo com o estudo. Ela é conhecida por seu calor e umidade, e a Pest Gnome disse que as baratas prosperam nessas condições.



Outra cidade do Texas ficou em segundo lugar na lista: San Antonio. O estudo descobriu que cerca de 28% das residências na cidade apresentaram sinais de baratas nos últimos 12 meses. Tampa, Phoenix e Las Vegas completaram os cinco primeiros, com Miami em sexto lugar na classificação.



Aqui está a lista completa das 25 cidades para infestação de baratas nos EUA:

Houston, Texas

Santo Antonio, Texas

Tampa, Flórida

Phoenix, Arizona

Las Vegas, Nevada

Miami, Flórida

Atlanta, GA

Birmingham, Alabama

Dallas, Texas

Cidade de Oklahoma, OK

Nova York, NY

Richmond, Virgínia

Los Angeles, Califórnia

Washington DC.

Filadélfia, PA

Baltimore, MD

Riverside, Califórnia

Chicago, Illinois

Minneapolis, Minnesota

San Jose, Califórnia

Boston, MA

Detroit, MI

São Francisco, Califórnia

Rochester, Nova York

Seattle, WA





As baratas desempenham um papel importante em nosso ecossistema, pois são fonte de alimento para outras criaturas, como sapos, ratos, besouros e aranhas, segundo Orkin. Mas elas também podem representar um risco à saúde dos seres humanos.

“Sabe-se que as baratas transferem patógenos de doenças, como as diversas bactérias que produzem ‘intoxicação alimentar’ em humanos, contaminando alimentos, superfícies de preparação de alimentos, pratos e utensílios para comer”, afirmou o Departamento de Saúde Pública de Illinois em seu site.

Para evitar que baratas perambulem pela sua casa, Pest Gnome recomenda vedar todos os pontos de entrada, limpar migalhas perdidas, consertar canos com vazamento e usar Raid e motéis para baratas. Se tudo mais falhar, chame um exterminador.



Fonte: Canal 8.

Para ver a pesquisa, clique aqui.