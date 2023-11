Orlando e Miami lideram a lista dos piores aeroportos durante o Thanksgiving

Enquanto milhões de pessoas se preparam para voar para fora da cidade durante o feriado de Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), o site de pesquisa de dados HubScore classificou os 100 piores aeroportos para voar em 2023 - com Orlando e Miami liderando a lista.



Com base em uma análise de atrasos de voos, cancelamentos, duração dos atrasos e tempos de espera para passar pela segurança, o Orlando International (MCO) é o segundo pior, Miami International (MIA) é o terceiro e Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL) o quarto.

Por todo o país, a Administração de Segurança de Transporte espera mais de 30 milhões de passageiros embarcando na quinta-feira, 23. De acordo com o Auto Club Group AAA nacional, neste Dia de Ação de Graças aproximadamente 210.000 moradores da Flórida voarão, cerca de 6% a mais que no ano passado e o segundo maior volume de viagens aéreas em 15 anos, depois de 2019.



O pior aeroporto dos EUA na classificação da HubScore foi o Newark Liberty International, em Nova Jersey. Mais de 50% de todos os seus voos este ano sofreram atrasos (com um tempo médio de espera de 33,4 minutos), 8,5% deles foram cancelados (o maior número no país) e a espera na fila para verificação de segurança e média de 13,9 minutos.



Orlando



No geral, o aeroporto de Orlando ficou em terceiro lugar nos EUA em tempo médio de atraso de voo (34,2 minutos) e em quarto lugar em tempo médio de espera de segurança (15,8 minutos). Mais de 55% dos voos saindo de Orlando atrasaram, embora apenas 2,7% deles tenham sido cancelados. Orlando, o segundo aeroporto mais movimentado da Flórida, também estabeleceu um recorde em 2022 para a maioria das armas de fogo interceptadas pela TSA (854), contanto que estejamos contando, mas isso não fazia parte da análise da HubScore.



Considerando cancelamentos de feriados nos anos anteriores, Orlando ficou em 84º lugar entre os principais aeroportos do país, com uma média de 1% dos voos cancelados, de acordo com uma análise do USA TODAY do volume de voos de férias de 2019-2020.



Miami



Miami teve a segunda pior pontuação do país em tempo médio de atraso de voo (34,8 minutos), mas teve uma pontuação ligeiramente melhor nos outros aspectos.



Percentagem de voos atrasados: 50,8%. Percentagem de voos cancelados: 3,4%. Tempo médio de espera de segurança: 13,2 minutos. A média de cancelamentos de viagens de férias para 2019-2020 foi de 1,1%.



Nas classificações da HubScore, o Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL) foi o pior aeroporto do país no que diz respeito ao tempo médio de atraso de voos, deixando os clientes esperando em média 38,9 minutos. Ele também ficou em quarto lugar em percentual de voos atrasados, 60,2%; teve 3,2% de voos cancelados e um tempo médio de espera de segurança de 11,6 minutos.



Depois de Fort Lauderdale-Hollywood, vem o George Bush Intercontinental/Houston, Denver International, Washington Dulles International, Charlotte Douglas International, St Louis Lambert International, Louis Armstrong New Orleans International, John F. Kennedy International e Luis Munoz Marin International, e o Palm Beach Internacional.



O Tampa International (TPA) é o 18º na lista. No resto da lista dos piores aeroportos para embarque, Jacksonville International ficou em 21º, o sudoeste da Flórida ficou em 42º, Pensacola International ficou em 54º, Sarasota / Bradenton International em 61º e Eglin AFB Destin Fort Walton Beach em 79º.



A Flórida também obteve uma classificação elevada entre os piores lugares para viagens de férias do Forbes Advisor, com Jacksonville em terceiro lugar, considerando o grande número de atrasos de voos devido a tempestades, explosões árticas e problemas de software durante a temporada de férias do ano passado.



Fonte: Daytona Beach News Journal.