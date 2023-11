Dois shoppings da Flórida entre os melhores para compras na Black Friday

Muitos compradores ainda vão pessoalmente às lojas de varejo e shoppings para o grande dia de compras na Black Friday, pós-Thanksgiving (Ação de Graças). Dois shoppings da Flórida ficaram entre os melhores do país para compras nessa data.



A Journo Research analisou os números em um estudo encomendado por revendedor vape Yocan Vaporizer para ver quais grandes shopping centers nos EUA são os melhores para fazer compras na sexta-feira com base nos visitantes diários, disponibilidade e custo do estacionamento, lojas disponíveis, número de restaurantes, congestionamento de tráfego em novembro e horário de funcionamento da Black Friday.



Dois dos cinco principais shoppings da lista estão na Flórida: o Sawgrass Mills Mall em Sunrise, e o Aventura Mall em Aventura, entre Miami e Fort Lauderdale.



O Mall of America em Minnesota foi o shopping número 1, com 483 lojas (117 das quais são varejistas de roupas femininas), quase 14.000 vagas de estacionamento gratuitas e 14 horas de compras na Black Friday (aberto das 7h às 21h). É o maior shopping dos EUA (ou, nesse caso, do hemisfério ocidental) e o décimo primeiro maior shopping center do mundo.



Em segundo lugar ficou o shopping King of Prussia, na Pensilvânia, que teve o melhor desempenho geral em termos de congestionamento de tráfego, tem 13.000 vagas de estacionamento gratuitas e planeja abrir das 6h às 21h. para compradores da Black Friday.



O Millcreek Mall, também na Pensilvânia, ficou em terceiro lugar devido ao seu tamanho – 2.200.000 pés quadrados, o décimo quarto maior shopping center dos Estados Unidos.



O shopping Sawgrass Mills em Sunrise, Flórida, ficou em quarto lugar. Outro local da Simon Properties, Sawgrass Mills é o segundo maior da Flórida e o décimo primeiro maior shopping e o maior shopping outlet de um único andar nos EUA. Alguns dos outlets premium incluem Christian Louboutin, Gucci, Givenchy, Louis Vuitton, Versace, Prada, Dolce & Gabbana e muito mais.



O estudo classificou o Sawgrass Mills altamente por seu tamanho e seu horário de Black Friday, das 6h às 22h. De acordo com a Parkopedia, existem 12.000 vagas de estacionamento gratuitas.



Já o Aventura Mall no sul da Flórida é o 5º melhor shopping para a Black Friday. É o maior shopping da Flórida, conhecido por sua riqueza de boutiques e marcas de luxo - Hermès, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Fendi, Givenchy, Tiffany & Co., Nordstrom, Bloomingdales e até um showroom da Tesla - e seu teatro AMC com 24 salas, restaurantes e lanchonetes de classe mundial, áreas de lazer espaçosas, uma torre deslizante de 93 pés, um mercado de agricultores de fim de semana e um programa de artes que adiciona mais de 20 peças de arte em todo o shopping à sua experiência de compra.



O Aventura Mall também ficou em 2º lugar na lista de compras de Natal da Journo Research por seu horário de compras, já que os compradores podem visitar 11 horas e meia na maioria dos dias e 9 horas aos domingos durante a temporada de férias. Ele estará aberto das 8h às 22h na sexta-feira da 'black friday'.



Segundo o estudo, os 10 melhores shoppings para compradores da Black Friday são:



Mall of America, Minnesota: 8,4 de 10

King of Prussia Mall, Pensilvânia, 7,7 de 10

Millcreek Mall, Pensilvânia, 6,1 de 10

Sawgrass Mills, Flórida, 5,8 de 10

Aventura Mall, Flórida, 5,2 de 10

Roosevelt Field, Nova York, 5,2 de 10

Green Acres Mall, Nova York, 5,0 de 10

Westfield Garden State Plaza, Nova Jersey, 4,8 de 10

Del Amo Fashion Center, Califórnia, 4,8 de 10

Woodfield Mall, Illinois, 4,7 de 10



Fonte: USA TODAY Florida.