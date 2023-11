Thanksgiving: Patrulha Rodoviária da Flórida intensifica fiscalização nas estradas

A Patrulha Rodoviária da Flórida terá uma presença maior nas rodovias interestaduais e nas principais rodovias nos próximos dias, antes e durante o Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), concentrando-se em excesso de velocidade, violações do cinto de segurança e pessoas que estejam dirigindo sob efeito de drogas ou álcool.

No ano passado, ocorreram 7.500 acidentes e 68 mortes durante o período de viagem do Dia de Ação de Graças. Por isso, o Departamento de Transportes da Flórida e a Patrulha Rodoviária da Flórida orientam para que os motoristas e passageiros trafeguem com segurança e respeitem as regras do trânsito seguro.



Com a expectativa de que o tráfego nas rodovias esteja perto de níveis recordes esta semana, o conselho do policial Migdalisis Garcia do FHP para quem viaja é sair com bastante antecedência, ser paciente e não dirigir bêbado.



“Definitivamente estamos trabalhando nas estradas, fazendo fiscalização proativa para evitar acidentes, ajudando veículos deficientes nas bermas das estradas e garantindo que todos cheguem em casa em segurança e em tempo hábil”, disse o policial Migdalisis Garcia, da Patrulha Rodoviária da Flórida.



“Esteja atento ao que está ao seu redor e prepare-se adequadamente para a viagem”, disse o tenente Jason King, da Patrulha Rodoviária da Flórida.

A AAA estima que cerca de 55,7 milhões de pessoas viajarão este ano e quase 50 milhões delas estarão ao volante. As autoridades dizem que a quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças deverá ser a mais movimentada, com o tempo médio de viagem previsto ser até 80% maior do que o normal. Se tiver que viajar nesse dia, o melhor horário para sair é de manhã cedo ou depois das 18h.



A Patrulha Rodoviária da Flórida diz que em 2022, durante o período de cinco dias do Dia de Ação de Graças, de quarta a domingo, houve cerca de 4.500 acidentes nas estradas da Flórida. Disseram-nos que o maior número de acidentes ocorreu na véspera do Dia de Ação de Graças.

“Vemos quase tudo aumentar durante a temporada de férias, a falta do uso do cinto de segurança, o aumento da velocidade, direção imprudente, direção agressiva, as pessoas ficam agitadas porque estão com pressa e querem chegar ao seu destino”, disse King.



“O excesso de velocidade é um dos principais culpados, as pessoas ficam agressivas, ficam impacientes neste longo trecho de rodovia de duas pistas, querem ultrapassar de forma inadequada, querem acelerar e porta traseira”, disse King. “Então, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e é isso que leva aos acidentes.”