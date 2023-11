Projeto de lei da FL exige treinamento de primeiros socorros (CPR) nas escolas

Uma nova legislação exigiria que os distritos escolares da Flórida instituíssem formação obrigatória em reanimação cardiopulmonar, ou formação em CPR (na sigla em inglês) , para determinados funcionários.



O projeto de lei, HB 615, foi apresentado pela deputada Paula Stark, R-St. Cloud, nesta terça-feira, 21. Por ele, os funcionários nos quais os distritos teriam que dar “ênfase” para os requisitos de treinamento incluem o pessoal do atletismo escolar ou do serviço de alimentação.



O objetivo do projeto de lei é “permitir que o pessoal escolar responda a uma emergência de saúde antes da chegada das equipes de emergência”, segundo o texto.



Se aprovado e sancionado pelo governador, entrará em vigor em 1º de julho de 2024.



Dessa forma, haveria um cronograma para a implementação da lei de forma escalonada, começando com uma exigência para escolas de ensino médio para o ano letivo de 2025-2026, escolas de ensino fundamental em 2026-2027 e escolas primárias para 2027-2028.



De acordo com a legislação, os conselhos escolares distritais seriam responsáveis pela adoção das políticas para uma determinada percentagem do pessoal do atletismo e da alimentação.



De acordo com a lei atual da Flórida, os professores e funcionários não têm de manter uma certificação de CPR para manter a sua licença, embora os distritos escolares possam implementar as suas próprias políticas. O treinamento de CPR também se tornou um requisito de graduação para alunos do ensino médio da Flórida em 2021.



Fonte: Florida´s Voice.