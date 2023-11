Locadora de veículos de Miami é acusada de cobrar por taxa de danos não causados

O gabinete do Procurador-Geral do Estado da Flórida está investigando queixas de que uma empresa de aluguel de automóveis com sede em Miami está forçando as pessoas a pagarem por danos que alegam não ter causado.



O repórter investigativo do Local 10 News, Jeff Weinsier, também analisou as alegações e ouviu a locadora.



Em um dos casos, um dia depois de Lexi Tucker, de 32 anos, devolver seu aluguel para a Rent a Car 4 Less em Miami, ela recebeu a foto de um capô danificado e foi cobrado em seu cartão de crédito uma taxa administrativa de US$ 2.000 pela empresa.



“É assim que eles estão chamando”, disse ela. “E eu pedi esclarecimentos e eles pararam de responder.” Não me enviaram foto do carro completo. Não consigo nem dizer se é o carro que dirigi", detalhou Tucker, afirmando ainda que a Rent a Car 4 Less também foi atrás de sua seguradora pelos danos.



“Eles tentaram um mês depois obter mais US$ 2.000 do meu seguro, e tenho provas do meu seguro correspondendo a eles e negando a reivindicação porque eles já me cobraram”, disse ela, que foi atraída pelo preço barato anunciado na Priceline.



Ao todo, Tucker foi cobrada em US$ 2.642 pela questão do capô, de acordo com a Rent a Car 4 Less. O valor é para cobrir os danos e a perda de receita de aluguel enquanto ele está sendo consertado, e outros US$ 705 pela diminuição do valor, dizendo que o carro vale menos quando vão vendê-lo porque foi danificado.



Ela foi informada pela administradora de seu cartão de crédito que as cobranças não podem ser contestadas com a Rent a Car 4 Less.



De forma toda virtual, a Rent a Car 4 Less opera em uma instalação de estacionamento e voo fora da propriedade do Aeroporto Internacional de Miami. O negócio é todo realizado online. Você faz o check-in e devolve o veículo em um quiosque e deixa as chaves em uma caixa de depósito quando terminar.



Tucker explicou que não havia ninguém lá quando você fez o check-in, então ninguém estava lá para examinar o carro e ver se havia algum dano. Ela está inflexível de que o dano não foi dela e disse que teria visto. Ela pediu para ver a filmagem dela dirigindo para ver se você consegue ver os danos que eles estavam cobrando e eles "não me enviaram as imagens de segurança, disseram que são propriedade privada”, disse ela.



Normalmente, a equipe do lava-rápido aparentemente avalia os carros em busca de danos e relata à empresa.



“Várias pessoas disseram que a mesma coisa aconteceu com elas quando você olha as avaliações”, disse ela. A Internet está cheia de críticas negativas que relatam um quadro semelhante: pessoas alegando que foram alvo de cobranças surpresa por danos ou taxas.



Após a reportagem, a cliente foi informada de que vai receber o reembolso do valor cobrado a mais.



Fonte: Local 10.