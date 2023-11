Sistema de tempestades no nordeste dos EUA provoca frente fria na Flórida

Uma frente fria chegou ao estado da Flórida nesta quarta-feira, 22, trazendo ventos fortes e pancadas de chuva em algumas partes. A frente fria faz parte de um sistema de tempestades que atinge o Nordeste do país.



De acordo com a previsão, as temperaturas em todo o estado ficarão na média de 50F nos próximos dias. Nesta quarta-feira, do centro ao norte da Flórida, as máximas ficarão entre 60 e 70F. As áreas ao sul da Interestadual 4 provavelmente terão mais um dia de temperatura na casa dos 80F, com a frente fria chegando no final do dia.







Na quinta-feira, há poucas chances de chuva em todo o estado, mas as temperaturas devem cair. A frente fria estará no sul da Flórida, mantendo quaisquer chances de chuva confinadas ao extremo sul do estado.



Na região norte, as mínimas em direção ao Panhandle serão de 40 a 50F; essa mesma temperatura será sentida na parte da manhã na região central.



As altas temperaturas que costumam vir na parte da tarde também serão mais frias do que o normal em todo o estado.







Mais nuvens e chances de chuva em toda a Flórida, principalmente em direção ao Panhandle. A maior parte do estado permanecerá seca durante a manhã, com melhores chances de chuva à tarde e à noite.

As temperaturas permanecerão amenas, com mais nuvens e chances de chuva mantendo máximas na faixa dos 60 e 70F esperadas para o sul da Flórida.







O sistema de tempestades continuará afetando todo o estado na manhã de sábado, mantendo as chances de chuva. As maiores chances de chuva ao longo do dia de sábado provavelmente serão na I-4 e no sul.

As temperaturas variarão entre 60F no norte da Flórida, 70F na região central e 80F no sul da Flórida.







A maior parte do estado estará sem chuva no domingo - bom para o movimentado retorno para casa do Dia de Ação de Graças. Algumas pancadas de chuva prolongadas serão possíveis no sul da Flórida.



Em todo o estado espera-se uma mistura de sol e nuvens, juntamente com temperaturas mais altas. O centro e o sul da Flórida verão máximas chegando perto dos 80F. Ainda permanece um pouco mais frio em direção ao Panhandle, sendo esperadas temperaturas entre 60F e 70F.