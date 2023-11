CDC relata aumento de idas ao hospital por doenças respiratórias na Flórida

À medida que as estações ficam mais frias e com temperaturas mais baixas, as idas aos hospitais e os casos de gripe aumentam. Hospitais da Flórida têm recebido mais pacientes nas últimas semanas, segundo autoridades de saúde.

O mapa mais recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostra altos níveis de visitas hospitalares por doenças respiratórias na Flórida, em 11 de novembro.

“Parecemos ser uma espécie de ponto quente e isso é bastante típico do que geralmente veremos”, disse Thomas Unnasch, professor emérito da Faculdade de Saúde Pública da Universidade do Sul da Flórida. “Tem muito a ver com a socialização e com a quantidade de contato que as pessoas têm umas com as outras.”

Até agora, neste outono, o CDC estima que houve pelo menos 780.000 casos de gripe.

O vírus sincicial respiratório também é uma preocupação. Quanto aos casos de Covid-19, parecem estar a abrandar.

“Os números estão realmente começando a aumentar”, disse Unnasch. “Pelo menos dobrando nas últimas quatro semanas aqui no estado da Flórida. Por outro lado, a Covid parece estar apenas seguindo em frente.

Portanto, podemos estar em uma situação este ano em que veremos principalmente, você sabe, o RSV e a gripe como um problema e não tanto a Covid.”



Os médicos orientam sobre a melhor maneira de se manter saudável nesta temporada de gripe.

De acordo com o CDC, ainda não está claro quão eficazes são as atuais vacinas contra a gripe, mas os médicos dizem que é uma das melhores maneiras de minimizar as chances de hospitalização.

“Vou usar máscaras e carregar desinfetante para as mãos e tentar manter as mãos longe do rosto e fazer o melhor que puder, e isso é basicamente a melhor coisa que você pode fazer”, disse ele. “Lave muito as mãos e tente não respirar o máximo possível o ar dos outros.”

De acordo com os dados mais recentes, cerca de 35% dos adultos e 33% das crianças nos EUA foram vacinados contra o vírus da gripe.



Fonte: WSVN.