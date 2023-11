Mais empresas em Broward e Miami-Dade aderem a app para reduzir desperdício de alimentos

O aplicativo chamado “Too Good To Go” é um serviço online dedicado a ajudar restaurantes e outras empresas a venderem suas sobras de comida, com grandes descontos e evitando o desperdício. Lançado no sul da Flórida em fevereiro, ele já assinou contrato com 160 empresas em Broward e Miami-Dade.



Com mais estabelecimentos aderindo, o aplicativo atende não só restaurantes, mas qualquer empresa que possui excesso de alimentos que acabam indo para o lixo, como lojas de conveniência e padarias.



Pelo aplicativo, os restaurantes e outros estabelecimentos combatem o desperdício alimentar, oferecendo excedentes alimentares aos clientes a preços acessíveis, com descontos de até 50%.



Para comprar o alimento, basta baixar o aplicativo, escolher o estabelecimento, reservar uma sacola de comida e retirá-la no prazo listado. Algumas sacolas são refeições completas. Outros são “sacos surpresa” cheios de comida por menos de US$ 6.



“O que pretendemos fazer é ajudar as pessoas a reduzir a quantidade que vai para o aterro e colocá-lo nas mãos de pessoas que realmente querem comê-lo e ainda podem apreciá-lo porque ainda é delicioso e perfeitamente bom para comer", diz Sarah Soteroff, porta-voz da Too Good To Go.







Especialistas dizem que reduzir o desperdício de alimentos é mais importante do que nunca devido às preocupações ambientais atualmente.



“À medida que os preços dos alimentos aumentavam, esperaríamos que as pessoas se tornassem mais rigorosas na forma como gerem os seus alimentos e desperdiçassem menos”, disse Kathryn Bender, professora de economia na Universidade de Delaware.

Ela e outros investigadores descobriram que o desperdício alimentar doméstico nos Estados Unidos está a aumentar apesar do aumento dos custos.

“Foi um aumento de 280% de 2021 a 2022”, disse Bender. “Vimos esse número cair, mas ainda há um aumento geral no desperdício de alimentos”.

Não só pode ser um desperdício de dinheiro, mas o Departamento de Agricultura dos EUA estima que até 40% do abastecimento alimentar é desperdiçado, o que se traduz em aproximadamente 133 mil milhões de libras e 161 mil milhões de dólares em alimentos.

Com informações dos canais 7News e CBS Miami.