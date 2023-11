Flórida tem três das cidades que mais crescem nos EUA

A Flórida tem três das cidades que mais crescem nos Estados Unidos. Nacionalmente, algumas das cidades em maior crescimento atualmente estão localizadas no oeste e no sul, como no Texas e no Arizona.



No topo da lista de cidades que mais crescem nos EUA está uma cidade com pouco mais de 200.000 habitantes na área de Dallas-Fort Worth. É Frisco, no Texas. Mais de 2.200 novas casas para cada 100 mil pessoas foram construídas lá no ano passado. Uma quantidade incrível considerando que apenas 3,5% das moradias estão vagas. Além dela, três das cinco principais cidades da lista são no Arizona: Gilbert, Chandler e Glendale.



Na Flórida, as cidades que mais crescem são:



Orlando



Número 6 no geral, a população de Orlando aumentou 10% nos últimos 3 anos. Além disso, os valores das casas aumentaram 24% acima da média nacional. O bairro de Lake Nona, em Orlando, é uma das comunidades que mais cresce no país.



Port St.Lucie



Port St.Lucie viu um boom populacional de 15% nos últimos anos. E a construção está em alta, com 2.385 novas casas construídas por 100.000 pessoas em 2022. Isto coloca-a no número 7 desta lista. Port St. Lucie fica na costa leste da Flórida, a meio caminho entre Orlando e Miami. Longe das grandes cidades, mas de fácil acesso.



Miami



Chegando ao número 9, logo atrás de Huntsville, Alabama, está Miami. E os negócios são o tom de Miami. Mais de 28.000 novos negócios foram abertos por 100.000 pessoas em 2022. O rendimento per capita também ultrapassou o país – mas não é suficiente. Miami está lutando com habitação. Tudo está ficando tão caro. É difícil atrair novos talentos quando eles não têm condições de pagar uma moradia. Se o Sul da Florida não conseguir resolver este problema, muitos dos problemas que assolam a Califórnia começarão a desenvolver-se aqui. Estamos bem – por enquanto.







San Francisco, na Califórnia, está listada como a cidade com declínio mais rápido nos EUA. Mesmo com a recente “limpeza dos sem-teto” que ocorreu no início deste mês, San Francisco não pode evitar que desde 2019, segundo o Financebuzz, a população da cidade tenha caído 8,29%. Os valores das casas estão a aumentar abaixo da média nacional, e a construção de novas casas e a abertura de novos negócios estão abaixo da média. Nova Orleans e Nova York completam as três principais cidades dos EUA em declínio.



A Financebuzz criou uma métrica para medir cidades em declínio. Eles analisaram dados de 2019-2022, como mudança populacional e taxa de desemprego. Eles também analisaram a renda pessoal, novos negócios, vagas e valores residenciais. Além de outra métrica que pode mostrar uma cidade em declínio – a percentagem da população que está em cobrança de dívidas.