Flórida tem nova frente fria com temperatura de 40°F esta semana

Uma nova frente fria fará cair as temperaturas em diversas regiões da Flórida esta semana, inclusive no sul, onde a previsão indica mínima em torno dos 50°F.



O ar frio do Ártico fará com que algumas áreas de Broward e condados de Miami-Dade experimentem temperaturas mínimas na casa dos 50°F e 60°F na manhã de terça-feira, 28. Haverá pontos que podem experimentar 30°F e 40°F até quarta-feira. A máxima não deve passar de 70°F.

No sul da Flórida, as máximas ficarão na casa dos 70°F, depois de voltam aos 80 no fim de semana, com uma pequena chance de algumas chuvas.



Na região de Orlando, as temperaturas caem para 40°F e 50°F, proporcionando um início frio na manhã de terça-feira. Já quarta-feira, as mínimas caem para meados dos 40°F em torno de Orlando e as áreas ao norte cairão para os 30°F.



O tempo fica mais quente até o final da semana, com máximas em torno de 70°F e 80°F e chuvas em algumas partes.



O período mais frio da Flórida é de 21 de dezembro a 19 de março. O mês mais frio é janeiro.

O clima será de frio para grande parte do país ao longo da semana e não é esperada a formação de um sistema tropical durante os próximos 7 dias. A temporada de furacões termina sexta-feira, 1 de dezembro.

Fonte: WPTV e Click Orlando.

11/27: A cool northerly breeze is picking up across South Florida this morning as the much awaited cold front moves across our area.



Temperatures tonight will drop into the low 50s by Lake O, upper 50s across the Gulf coast metro, & low to mid 60s along the immediate east coast. pic.twitter.com/WiP5OVO5YM