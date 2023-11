Distritos escolares da FL usam cães farejadores para conter uso de 'vape' por alunos

Cada vez mais, cachorros K-9 estão sendo treinados para detectar alunos com vapes, cigarros eletrônicos e qualquer outro narcótico nas escolas da Flórida. O uso nas escolas é proibido, mas tem aumentado nos últimos anos.



Em uma postagem nas redes sociais, o Gabinete do Xerife do Condado de Lake (LCSO) anunciou que recebeu o K9 Samba, um Labrador Retriever fêmea de 1 ano e meio doado para ajudar a combater a epidemia de "vape" nas escolas do condado. O treinamento de cães farejadores ocorre em um momento em que o uso de vape está aumentando. Tanto o Conselho Escolar do Condado de Lake quanto a polícia do condado veem a necessidade de uma nova abordagem para detectar e dissuadir os alunos.



O uso de cigarros eletrônicos pode levar ao vício em nicotina e aumentar o risco de futuros problemas de saúde relacionados ao tabagismo, alertam autoridades de saúde. O uso contínuo tem sido associado a condições como bronquite, inflamação pulmonar e até mesmo pneumonias graves.

O K-9 será usado em todo o condado para ajudar a evitar que os alunos levem os vapes ou outro objeto do tipo para o campus. É o segundo do tipo K9 designado para a unidade de recursos escolares de Lake County após completar 160 horas de treinamento.



No condado de Citrus, o Conselho Escolar aprovou no início do corrente ano letivo um K-9 especialmente treinado para detectar canetas vaporizadoras, nicotina e THC nas escolas. Conhecido como Sami, ele farejará os armários e as pessoas nas dependências escolares.



De acordo com o Departamento de Educação da Flórida, embora os cigarros eletrônicos não contenham tabaco, eles contêm nicotina e devem ser relatados no Relatório de Incidentes de Segurança Ambiental Escolar (School Environmental Safety Incident Reporting -SESIR).

A FDA autorizou alguns cigarros eletrônicos com sabor de tabaco destinados a ajudar os fumantes adultos a reduzir o consumo, mas tem lutado para impedir a venda de produtos ilegais e também a menores de idade.





De acordo com a Seção 386.212 do Departamento de Educação da Flórida, é proibido fumar e usar vape perto da propriedade escolar; é ilegal para qualquer pessoa com menos de 21 anos de idade fumar tabaco ou vaporizar dentro, sobre ou a menos de 300 metros do imóvel que compreende uma escola pública ou privada de ensino infantil, fundamental ou médio.

Numa pesquisa, 10% dos estudantes do ensino médio disseram ter usado cigarros eletrônicos no mês anterior, abaixo dos 14% do ano passado, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.



Cerca de 1 em cada 10 estudantes do ensino fundamental e médio disseram ter usado recentemente um produto de tabaco. Isso se traduz em 2,8 milhões de menores nos EUA.



Geralmente, os alunos pegos fumando podem ser legalmente autorizados a concluir um programa antivaping, completar horas de serviço comunitário ou pagar multa de acordo com os regulamentos de cigarros eletrônicos do distrito escolar.



No último relatório, o CDC destacou uma descoberta preocupante, mas intrigante. Houve um ligeiro aumento no número de estudantes do ensino fundamental (middle schools) que afirmaram ter consumido pelo menos um produto de tabaco no mês passado, enquanto essa taxa caiu entre os estudantes do ensino médio (high school).



Fonte: Fox35 Orlando, BayNews9 e canal WUFT.