Quais as rodovias e ruas mais congestionadas de Miami-Dade?

Miami-Dade é uma das áreas metropolitanas mais congestionadas do mundo, de acordo com o INRIX. O tráfego de Miami aumentou 30% entre 2021 e 2022, mas quais as rodovias e ruas do condado piores nesse quesito?



Os residentes perderam mais de 105 horas no trajeto em Miami entre 2021 e 2022, segundo o estudo.

"Isso significa que os motoristas perderam esse tempo viajando nas horas de trânsito em vez de nas horas em que não há trânsito, o que nos custou dinheiro", diz Bob Pishue, analista de trânsito da INRIX.



Com o trânsito em alta, o INRIX analisou quais as rodovias e ruas mais congestionadas da cidade. São elas:



- De acordo com Pishue, o pior setor está nas pistas sul da US-1 entre SW 100th Street e SW 168th Street, perdendo um total de 37 horas, com horário de pico começando às 17h00 horário do leste dos EUA.

- A segunda pior é a Ives Dairy Road viajando no sentido leste da NE 199th Street para Biscayne Blvd na hora do rush matinal às 8h (horário leste), perdendo um total de 35 horas.



- O trajeto matinal às 8h na Dolphin Expressway entre a Palmetto Expressway e a I-95 está em terceiro lugar na lista, com 32 horas perdidas no trânsito.



- O número 4 é o trecho da US-1 no sentido oeste de South Miami Ave até Rosaro Ave em Coral Gables, com um total de 30 horas perdidas durante o horário de pico da tarde às 16h00 horário do leste dos EUA.



- E completando o top 5, está saindo da 826 no sentido oeste da Biscayne Blvd. para a extensão NW 7th Ave perto de Miami Gardens e North Miami com 30 horas perdidas também.







Um outro levantamento analisou as 20 principais cidades com os piores deslocamentos nos EUA, e pelo menos sete áreas metropolitanas da Flórida entraram na lista.



A MoneyGeek analisou quatro fatores principais para chegar a sua classificação: tempo médio de deslocamento, velocidade média na hora do rush, custo da gasolina e taxas de acidentes fatais no trajeto matinal.



20 cidades com os piores deslocamentos nos EUA



Stockton-Lodi, CA

Riverside-San Bernardino-Ontario, CA

Lakeland-Winter Haven, Flórida

Modesto, Califórnia

Nova York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

Port St. Lucie, FL

Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, Flórida

Visalia-Porterville, CA

Cape Coral-Fort Myers, FL

Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA

São Francisco-Oakland-Hayward, CA

Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

Tampa-St. Petersburgo-Clearwater, FL

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA

Jackson, MS

Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

Santa Rosa, Califórnia