Flórida lidera o país em inscrições no plano de saúde Obamacare

A Flórida lidera o país em inscrições no Affordable Care Act (ACA), conhecido popularmente como Obamacare – tanto em números absolutos quanto em porcentagem de sua população, de acordo com uma análise recente de Raymond James. São 3,2 milhões de residentes matriculados em 2023, quase 15% da população do estado.



A inscrição no Obamacare nos EUA aumentou 43% de 2020 a 2023, conforme relatado pela primeira vez pelo Axios. Somente a Flórida e o Texas foram responsáveis por metade do aumento nacional, matriculando mais de 2,5 milhões.



Porém, a Flórida está entre os 10 estados que não expandiram o Medicaid - um programa governamental que oferece seguro saúde para adultos e crianças com renda e recursos limitados. Isso deixou as pessoas que se qualificariam para tal cobertura elegíveis para se inscreverem nos planos Obamacare – que por enquanto oferecem opções de cobertura expandida para aqueles acima do nível de pobreza federal.



De modo geral, o Obamacare visa fornecer cobertura de saúde acessível a todos os americanos. Por outro lado, o Medicaid oferece cobertura para aqueles necessitados que de outra forma não podem pagar a cobertura.



Desde abril, a Flórida retirou mais de 600 mil pessoas do Medicaid, segundo dados da KFF. Especialistas dizem à Axios que as famílias que perderam a cobertura do Medicaid este ano podem se qualificar para subsídios de mercado.



Os subsídios são um “grande fator que contribui” para o aumento do número de inscrições no Obamacare na Flórida, diz Jodi Ray, diretora do programa Florida Covering Kids & Families, uma iniciativa baseada na USF que ajuda as famílias a se inscreverem em programas de seguro público. “Vimos pessoas muito surpresas por conseguirem de repente uma cobertura que podiam pagar”.



Mas a cobertura do Medicaid, acessível para milhões de habitantes da Flórida, pode depender de os republicanos do Congresso renovarem os subsídios - previstos para expirar em 2025 - ou expandirem o Medicaid.



O Affordable Care Act (ACA) é uma lei de reforma abrangente, promulgada em 2010 pelo ex-presidente Barack Obama, que aumenta a cobertura do seguro de saúde para os não segurados e implementa reformas no mercado de seguros de saúde. De acordo com a Lei de Cuidados Acessíveis, os pacientes que podem não ter seguro devido a condições pré-existentes ou finanças limitadas podem garantir planos de saúde acessíveis através do mercado de seguros de saúde no seu estado.







A cada ano, o governo federal estabelece uma janela de inscrição para as pessoas adquirirem cobertura de seguro saúde que entrará em vigor no ano seguinte. Esse período de inscrição começa em 1º de novembro e vai até 15 de janeiro de 2024 para planos no mercado federal.



Para o ano de cobertura de 2024, o governo federal limitou o valor que os inscritos na ACA gastarão do próprio bolso em um ano em US$ 9.450. Esgotado esse valor, a seguradora paga as contas. Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid aumentaram o valor máximo do próprio bolso de US$ 9.100 para cobertura individual em 2023.



Para ler mais sobre ou se inscrever, clique aqui.

Fonte: Axios.