Criança sofre queimaduras de segundo grau em creche de Homestead (FL)

Uma criança de 1 ano e meio sofreu queimaduras de segundo grau em uma creche em Homestead, no sul da Flórida. A família denunciou a instituição e busca por esclarecimentos e responsabilidade.



Segundo boletim de ocorrência, o incidente ocorreu no dia 16 de novembro no Decroly Learning Child Care Center. A criança, Ozias Veloso, foi pegar um brinquedo e de alguma forma a água e o leite de um aquecedor de mamadeiras caíram em cima de sua perna.



A mãe, Samantha Cabrera, disse que deixou o filho na creche naquele dia e recebeu uma ligação do marido no final da tarde dizendo para ela ir até lá com urgência. Ao chegar, se deparou com o filho com uma gaze na perna, mas não sabia que tivesse sido algo tão grave.



“Ele tem uma queimadura enorme na perna. Eu não sabia a gravidade disso porque estava coberto de gaze”, disse ela ao canal NBC6. “Não sei exatamente por que havia um aquecedor de mamadeira perto de uma criança. Não sei se eles não estavam prestando atenção ou o que exatamente estava acontecendo naquele momento."



O boletim de ocorrência afirma que a funcionária colocou água fria e curativo na perna da criança, mas segundo Cabrera, ela não chamou os paramédicos.



A criança foi levada para o HCA Florida Kendall Hospital e não poderá pegar sol por um ano e ficará com uma cicatriz para o resto da vida.



De acordo com os regulamentos do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, os dispositivos para aquecer mamadeiras devem estar sempre inacessíveis às crianças em todas as creches. Eles devem ser mantidos na temperatura mais baixa possível e devem ser protegidos para evitar tombamento, respingos ou derramamento.

A água quente, nesse caso, deixou Ozias com a pele com bolhas e descamação.“Queimaduras de segundo grau. Elas estavam muito ruins”, disse Cabrera. “Sua pele no início estava descascando e depois começou a borbulhar. A água e o leite deviam estar extremamente quentes para causar uma queimadura tão grave."

Cabrera disse que está trabalhando com um advogado enquanto analisa uma ação legal para responsabilizar alguém. A administração da creche prometeu conduzir uma investigação completa sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.



“Por mais de 23 anos, a missão do Decroly Learning Child Care Center tem sido fornecer cuidados infantis seguros, acessíveis e de alta qualidade às famílias da comunidade de Homestead”, disse a creche em comunicado enviado à NBC6 na quarta-feira. "A equipe está abalada por um acidente recente. Um aparelho para aquecer mamadeiras feriu um de nossos filhos. Uma investigação sobre o que causou isso está em andamento."



A criança estava na creche desde os 4 meses de idade, mas não foi e nem será enviada novamente desde então. A mãe espera seu segundo filho.



“Não sei como vou confiar em outra creche agora. Estou tendo problemas toda vez que ligo para uma creche agora”, disse ela. “Quase começo a chorar só de pensar em ter que colocar toda a minha confiança em uma creche e só não quero que isso aconteça com meu filho de novo ou qualquer outro pai porque a creche é onde você confia. Você deveria confiar nessas pessoas para cuidar do seu filho e então algo assim acontece e é como se eles estivessem fazendo o seu trabalho."



Fonte: NBC6.