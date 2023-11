Atleta transgênero em time feminino causa afastamento de diretor de escola de Broward (FL)

O diretor e alguns funcionários da Monarch High School em Coconut Creek, no distrito escolar de Broward, foram afastados após uma denúncia de que uma atleta transgênero foi autorizada a jogar em um time de vôlei feminino, violando uma lei estadual.



O distrito escolar transferiu na segunda-feira o diretor James Cecil, o diretor assistente Kenneth May, o diretor atlético Dione Hester e a técnica de gerenciamento de informações Jessica Norton para locais não escolares, enquanto se aguarda o resultado da investigação. Além disso, o técnico atlético temporário Alex Burgess foi informado de que seus serviços serão interrompidos enquanto a investigação prossegue.



“Continuaremos a seguir a lei estadual e tomaremos as medidas apropriadas com base no resultado da investigação”, disse o porta-voz do distrito escolar, John Sullivan, em um comunicado. “Estamos comprometidos em fornecer a todos os nossos alunos um ambiente de aprendizagem seguro e inclusivo.”

Em 2021, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que concorre à presidência como republicano, assinou uma lei estadual que proíbe meninas e mulheres transexuais de jogar em times de escolas públicas destinados a estudantes-atletas identificados como meninas no nascimento.



O superintendente das escolas de Broward, Peter Licata, disse durante uma entrevista coletiva na terça-feira que um membro da comunidade fez uma reclamação sobre o estudante-atleta na semana passada.

Questionado pelos repórteres, Licata negou que as transferências tivessem algo a ver com uma ação judicial que a aluna e seus pais haviam movido anteriormente contra a escola. Um juiz federal decidiu contra a estudante no início deste mês.



Dezenas de estudantes participaram de uma passeata na terça-feira, 28, em apoio ao diretor e ao estudante-atleta, disseram estudantes ao Local 10 News.



Um porta-voz do Departamento de Educação da Flórida disse que o estado está ciente da investigação.



“Assim que o Departamento foi notificado de que um homem biológico estava jogando em um time feminino no condado de Broward, instruímos o distrito a tomar medidas imediatas, pois isso é uma violação direta da lei da Flórida”, diz o comunicado. “Esperamos que haja consequências graves para os responsáveis.”



Moira Sweeting-Miller, diretora assistente da escola, ficará interinamente como diretora enquanto a Unidade Especial de Investigação do distrito escolar examina as alegações contra os cinco funcionários afastados.



Fonte: Local 10 e WSVN.