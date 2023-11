Grande júri da Flórida pede rastreio imigratório e imposto sobre remessas ao exterior

Um grande júri estadual criado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, para investigar questões relacionadas aos imigrantes, apelou aos legisladores estaduais para imporem novas restrições à imigração – incluindo um imposto sobre todas as transferências eletrônicas de dinheiro para o exterior e rastreio do status de imigração dos presos no estado.



Num relatório de 146 páginas divulgado na segunda-feira, 27, o grande júri pede uma legislação para rastrear o status de imigração dos presos no estado, bem como penas aumentadas para aqueles que cometem crimes após terem sido deportados anteriormente.



Este relatório, apresentado após 450 horas de sessão e mais de 100 testemunhas, afirma que o seu mandato não é reescrever a lei federal, mas sim explorar o impacto de qualquer atividade criminosa no estado.



DeSantis apresentou uma petição no ano passado ao Supremo Tribunal da Flórida, solicitando que "formasse um grande júri estadual para examinar as redes internacionais de contrabando de seres humanos que trazem estrangeiros para a fronteira sul e, finalmente, para a Flórida".







O relatório do grande júri pede o que descreve como uma taxa “modesta” cobrada dos clientes, semelhante à imposta pelo estado de Oklahoma, que pode ser de cerca de 1,5% por transferência bancária. O grande júri afirma que tal taxa – que provavelmente exigiria uma votação por maioria absoluta no Legislativo para ser aprovada – poderia gerar dezenas de milhões que poderiam pagar por reforço da fiscalização, educação ou dinheiro para ajudar as agências estatais a lidar com crianças imigrantes não acompanhadas.

O relatório sugere que aqueles envolvidos em transferências legítimas de dinheiro poderiam obter um reembolso. Mas um imposto deste tipo poderia ter um impacto dramático em locais como o Sul da Flórida, que tem uma diáspora de pessoas que deixaram a América Latina e o Caribe e enviam dinheiro para familiares.



O grande júri também instou os legisladores a imporem restrições adicionais às empresas, incluindo a exigência de que todos os empregadores verifiquem os nomes dos potenciais empregados numa base de dados federal de imigração. DeSantis conseguiu que os legisladores aprovassem um mandato E-Verify no início deste ano, mas ele só se aplicou a empresas privadas com 25 ou mais funcionários, em meio a uma resistência nos bastidores de lobistas empresariais.



A imigração ilegal continua a ser uma questão fundamental nos corredores do Congresso e nas campanhas eleitorais. Durante a sua candidatura à presidência, DeSantis culpou o ex-presidente Donald Trump por não ter conseguido fazer com que o México pagasse pelo muro fronteiriço prometido por Trump. DeSantis afirmou durante várias paradas de campanha que cobraria as remessas para o México e outros países para ajudar a pagar pela fiscalização das fronteiras.



Fonte: Politico e WPTV.