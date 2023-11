Projeto de lei propõe aulas de natação gratuitas para crianças da Flórida

Um projeto de lei recentemente proposto na Flórida visa oferecer aulas de natação gratuitas para crianças de famílias de baixa renda.



O Projeto de Lei 544 do Senado, também conhecido como “Programa de Vouchers para Aulas de Natação”, foi apresentado em 20 de novembro, com o objetivo de aumentar a segurança das crianças nas águas no Estado do Sol.



O programa foi apresentado pelo senador republicano do Distrito 7, Travis Houston. Se aprovado, o projeto entrará em vigor em 1º de julho de 2024.



De acordo com o projeto de lei, o programa oferecerá vouchers gratuitos para famílias com renda não superior a 200% do nível de pobreza federal que tenham um ou mais filhos de 4 anos ou menos.

O Departamento de Saúde precisaria então entrar em contato com os fornecedores que aceitariam os vouchers em troca de aulas de natação.



O SB 544 também estabelece que qualquer vendedor que ofereça aulas de natação em piscina pública de propriedade ou mantida por um condado ou município deve participar do programa se solicitado pelo departamento.



De acordo com o site Child Fatality Prevention, ocorreram 88 afogamentos de crianças na Flórida até agora este ano.

O CDC informou que mais crianças de 1 a 4 anos morreram por afogamento do que qualquer outra causa de morte. É também a segunda principal causa de morte por lesões não intencionais em crianças de 5 a 14 anos, atrás apenas de acidentes de veículos.



Fonte: canal WFLA.