Brasileiros são presos em Jacksonville (FL) acusados de homicídio

Três brasileiros, incluindo um adolescente, foram detidos pela polícia de Jacksonville (FL) em conexão com um assassinato ocorrido na cidade na noite de quarta-feira (22), véspera de Thanksgiving.



De acordo com a polícia, na quarta-feira, 22 de novembro de 2023, aproximadamente às 22h00, foram enviados agentes para o quarteirão 9500 da Amarante Circle em referência a relatos de uma pessoa baleada. Enquanto se dirigiam ao local, os policiais receberam informações adicionais de testemunhas na área relacionadas a uma descrição do veículo, um Chevrolet Traverse, em que os possíveis suspeitos deixaram o local.

Oficiais adicionais imediatamente começaram a vasculhar a área em busca do veículo suspeito em potencial e, posteriormente, localizaram um veículo que correspondia à descrição. Os policiais realizaram uma parada de trânsito no veículo e os ocupantes foram detidos para uma investigação mais aprofundada.



Enquanto isso acontecia, membros do Departamento de Bombeiros e Resgate de Jacksonville chegaram ao local para fornecer medidas de salvamento à vítima, mas, infelizmente, ele foi declarado morto no local.

Os suspeitos, Iago Anacleto do Nascimento, 22 anos, Erick de Melo Pereira, 18 anos, e Samyr Cassimiro, 16 anos, foram detidos. O boletim de ocorrência diz que Cassimiro dirigia e que ele, Pereira e Nascimento estavam todos vestidos de preto, e havia uma máscara de esqui preta no SUV.



Segundo informações de brasileiros que moram em Jacksonville, os três são brasileiros. A polícia ainda não confirmou essa informação.



De acordo com o boletim de prisão acessado pelo Gazeta News nesta quinta-feira, 30, Iago Anacleto do Nascimento e Erick de Melo Pereira permanecem detidos na Cadeia do Condado de Duval sob $750 mil de fiança e têm audiência marcada para o dia 14 de dezembro.



Consta ainda informações de retenção ativa dos dois para o serviço de imigração U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE), ou seja, conforme lei da Flórida, eles deverão ser encaminhados para a custódia da imigração após cumprimento da custódia policial.



Cassimiro, 16 anos, foi preso e acusado de homicídio e cúmplice após o fato. Cassimiro está detido no Departamento de Justiça Juvenil.