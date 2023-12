Habitação e economia são as maiores preocupações dos eleitores da Flórida

Os custos da habitação e a economia estão no topo da lista de preocupações em toda a Flórida, de acordo com uma sondagem recentemente divulgada aos eleitores registrados, realizada pelo Laboratório de Investigação de Opinião Pública da Universidade do Norte da Flórida.



26% dos entrevistados citaram os custos de habitação como o problema mais importante que a Flórida enfrenta hoje, seguido de perto pela economia, empregos e inflação, com 25%.



A educação e a imigração estão empatadas no terceiro problema mais importante, com 9% cada.



“No ano passado, os custos de habitação, e agora o seguro de propriedade, surgiram como questões urgentes para os habitantes da Flórida”, disse o diretor do PORL e professor de ciência política, Dr. “As companhias de seguros são as mais responsáveis na mente dos eleitores da Flórida, mas parece haver muita culpa para todos.”



A pesquisa perguntou o que ou quem eles acham que é o maior responsável pelo estado do seguro de propriedade na Flórida. 30% disseram acreditar que as companhias de seguros têm a maior responsabilidade, seguidas por indivíduos e advogados que fraudam ou exploram as companhias de seguros, num distante segundo lugar, com 15%.



Os entrevistados também foram questionados sobre como votariam em uma proposta de emenda à Constituição do Estado da Flórida que proíbe qualquer lei que proíba o aborto antes da viabilidade ou para proteger a vida do paciente.

62% disseram que votariam sim na medida, caso ela aparecesse na votação de 2024. 29% disseram que votariam não e 9% disseram que não sabem ou se recusaram a responder.

Os entrevistados também foram questionados se votariam sim ou não em outra proposta de emenda constitucional estadual que permitiria que adultos na Flórida comprassem e possuíssem pequenas quantidades de maconha para uso pessoal.

67% disseram que votariam sim, com 28% indicando voto não. Isso é um pouco menor que o apoio de 70% na primavera.



PORL perguntou se os entrevistados têm uma opinião favorável ou desfavorável sobre funcionários públicos específicos. 34% reportaram uma opinião favorável do Presidente Joe Biden (muito favorável ou algo favorável), com 62% reportando uma opinião desfavorável.

48% disseram ter uma opinião favorável do governador Ron DeSantis, e outros 48% disseram desfavorável.

O ex-presidente Donald Trump recebeu respostas semelhantes, com 48% favoráveis e 49% desfavoráveis. O senador Rick Scott tem 39% de favorabilidade e 49% desfavorável.



Fonte: canal CBS 47.