Policiais da Flórida que usam força letal não têm direito ao anonimato, diz Suprema Corte

A Suprema Corte da Flórida decidiu que policiais que usam força letal não podem mais ficar anônimos. A decisão se refere à “Lei de Marsy” - usada para impedir que nomes de vítimas de crimes sejam divulgados.



Para os juízes da Suprema Corte, a lei “não protege explicitamente” as identidades dos agentes da polícia – ou de quaisquer outras pessoas – da divulgação.



O tribunal superior conservador, numa decisão de 6-0 na quinta-feira, 30 de novembro, opinou que a Lei de Marsy, uma alteração à constituição estadual aprovada pelos eleitores em 2018 que concedeu uma série de direitos às vítimas de crimes, não garante o anonimato aos polícias – ou a qualquer vítima de crimes.



A opinião unânime, de autoria do juiz John Couriel, surgiu em uma disputa sobre as identidades de dois policiais de Tallahassee envolvidos em incidentes separados de uso da força, nos quais foram ameaçados.

Os oficiais invocaram a emenda constitucional “Lei de Marsy” para impedir que seus nomes fossem divulgados; a Florida Police Benevolent Association, um sindicato que representa os policiais, argumentou que eles eram vítimas e que suas identidades foram protegidas pela emenda.



Em abril, um tribunal de apelações ficou do lado dos policiais, mas a cidade de Tallahassee e organizações de notícias pediram à Suprema Corte que ouvisse o caso, argumentando em parte que os nomes dos policiais não deveriam ser ocultados do público porque eles não estavam agindo individualmente como “pessoas” quando os incidentes ocorreram.



A decisão de 27 páginas de quinta-feira concluiu que a lei “não garante o direito da vítima à unanimidade”. “Concluímos que a Lei de Marsy não garante à vítima o direito categórico de ocultar a divulgação do seu nome”, escreveu Couriel.



“A Lei de Marsy não impede a cidade de divulgar os nomes dos dois policiais cuja conduta está em questão neste caso”, escreveu o tribunal. “Anulamos a decisão do Tribunal de Apelação do Primeiro Distrito e devolvemos procedimentos adicionais consistentes com a nossa decisão.”







A Lei de Marsy incluiu na Constituição uma variedade de direitos para as vítimas de crimes, incluindo “o direito de impedir a divulgação de informações de registros que possam ser usados para localizar ou assediar a vítima ou a família da vítima, ou que possam divulgar informações confidenciais ou privilegiadas de a vítima."



A lei define vítima como uma “pessoa que sofre danos físicos, psicológicos ou financeiros, diretos ou ameaçados, como resultado da prática ou tentativa de prática de um crime ou ameaça ou contra quem o crime ou ato delinquente é cometido”.



“Proteger as vítimas de crimes de serem localizadas – em vez de identificadas – é uma distinção significativa, pois a exposição da localização de uma vítima de crime cria uma ameaça de perigo físico que a exposição do seu nome por si só geralmente não representa”, esclareceu o juiz em sua decisão.



Fonte: Orlando Weekly.