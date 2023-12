Três locais na Flórida estão entre os mais seguros do país

Um novo estudo listou as 50 localidades mais seguras da América, onde trancar a porta não é uma necessidade como na maior parte. Três locais da lista estão na Flórida.



A “Automate Your Life” analisou as taxas de criminalidade e outros dados para compilar uma lista de cidades que mostraram um forte contraste com as tendências nacionais quando se trata de segurança.

Hollister, na Califórnia, liderou a lista. Ela é seguida por Madison, no Mississippi, e New Braunfels, no Texas. Owatonna, em Minnesota, e Barnstable, no estado de Massachusetts, completam as cinco localidades consideradas mais seguras dos EUA.



Apesar de estarem mais abaixo na lista, três locais da Flórida ficaram entre os 50 locais mais seguros. São eles:







The Villages ficou entre os 20 melhores da lista nacional, ficando em 19º lugar entre Evesham Township, Nova Jersey e Amherst, Massachusetts. O bairro conhecido por seus aposentados brincalhões oferece entretenimento noturno gratuito todas as noites do ano em suas três praças e possui o menor índice de criminalidade da Flórida.







Localizada entre Saint Augustine e Daytona, não é uma grande surpresa que Palm Coast esteja na lista. Repleto de campos de golfe e resorts de praia, Palm Coast ficou em 39º lugar na lista nacional entre Derry, New Hampshire e Chanhassen, Minnesota.







A meio caminho entre Tampa e Fort Myers está o local que por pouco entrou na lista dos 50 melhores desta pesquisa nacional. North Port fica em 49º lugar entre Mentor, Ohio e Pullman, Washington. Seus bairros pacíficos têm uma taxa de criminalidade muito inferior à média. North Port tem quase 160 quilômetros de canais de água doce para remar. Mas, como nas outras cidades desta lista, você paga por esse estilo de vida. Porto Norte tem um custo de vida cerca de 22% superior à média nacional.

