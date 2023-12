Qual o custo de vida em 10 das principais cidades da Flórida?

A Flórida é o estado que mais cresce nos EUA e é popular entre os aposentados e turistas – mas também pode ser bastante caro, segundo análise do Business Insider usando o Índice de Custo de Vida do Conselho de Pesquisa Comunitária e Econômica para diferentes áreas urbanas nos EUA.



“O Índice de Custo de Vida mede as diferenças regionais no custo de bens e serviços de consumo, excluindo impostos e despesas não relacionadas ao consumo, para famílias profissionais e gerenciais no quintil de renda superior. Cobrindo 61 itens diferentes, os preços são recolhidos trimestralmente pelas câmaras de comércio, organizações de desenvolvimento económico e centros econômicos aplicados universitários em cada área urbana participante”, disse um comunicado de imprensa do C2ER.



O Business Insider analisou os preços médios da pesquisa do C2ER e o índice composto geral, que se baseia em seis categorias diferentes, como habitação e transporte, para ver quão caro é viver em diferentes grandes áreas urbanas na Flórida. Os dados são do terceiro trimestre de 2023 das áreas participantes; havia 10 áreas urbanas na Flórida que tinham dados disponíveis para este trimestre.







Um índice composto de 100 para uma cidade significa que o seu custo de vida é igual à média nacional. Enquanto quatro desses 10 locais na Flórida tiveram pontuações acima de 100, os outros seis ficaram abaixo da média nacional.

Fort Lauderdale foi a mais cara entre as 10 localidades da Flórida, com índice composto de 118,3, mas seu custo de vida não é tão alto quanto outras localidades do país. Com base nos dados do C2ER, nenhuma das cidades da Flórida listadas aparece nos primeiros lugares na classificação de todos os 269 lugares dos EUA com índices. Manhattan, Nova York, teve o índice composto mais alto dos EUA, com um índice de 227,8 no terceiro trimestre de 2023.

As 10 áreas urbanas mais caras no Sunshine State, são, em ordem crescente:

1. Fort Lauderdale



Índice composto: 118,3

Preço da casa: $ 784.200

Aluguel do apartamento: $ 2.723

Energia: $ 202,57

Consulta médica: $ 115

Visita ao salão de beleza: $ 72,86



2. Condado de Miami-Dade



índice composto: 115,3

Preço da casa: $ 676.663

Aluguel do apartamento: $ 2.874

Energia: $ 202,57

Consulta médica: $ 130

Visita ao salão de beleza: $ 84,67

3. Cape Coral-Fort Myers



Índice composto: 104,7

Preço da casa: $ 516.108

Aluguel do apartamento: $ 2.006

Energia: $ 190,19

Consulta médica: $ 163

Visita ao salão de beleza: $ 55,33

4. Sarasota



Índice composto: 103,3

Preço da casa: $ 515.976

Aluguel do apartamento: $ 2.104

Energia: $ 194,21

Consulta médica: $ 146,33

Visita ao salão de beleza: $ 55

5. Orlando



Índice composto: 97,8

Preço da casa: $ 474.323

Aluguel do apartamento: $ 1.860

Energia: $ 163,88

Consulta médica: $ 124,33

Visita ao salão de beleza: $ 62,5

6. Daytona Beach



Índice composto: 97,4

Preço da casa: $ 469.609

Aluguel do apartamento: $ 1.790

Energia: $ 189,71

Consulta médica: $ 97,5

Visita ao salão de beleza: $ 46,8

7. Tampa



Índice composto: 95,2

Preço da casa: $ 453.289

Aluguel do apartamento: $ 1.707,5

Energia: $ 188,22

Consulta médica: $ 126,4

Visita ao salão de beleza: $ 35,6

8. Vero Beach-Indian River



Índice composto: 93,4

Preço da casa: $ 403.356

Aluguel do apartamento: $ 1.431,5

Energia: $ 239,57

Consulta médica: $ 131,81

Visita ao salão de beleza: $ 58,67

9. Tallahassee



Índice composto: 92,5

Preço da casa: $ 446.856

Aluguel do apartamento: $ 1.406

Energia: $ 144,17

Consulta médica: $ 135

Visita ao salão de beleza: $ 57

10. Jacksonville



Índice composto: 91,6

Preço da casa: $ 380.823

Aluguel do apartamento: $ 1.849

Energia: $ 175,72

Consulta médica: $ 102

Visita ao salão de beleza: $ 72