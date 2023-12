Ex-embaixador dos EUA é preso em Miami, acusado de servir como agente de Cuba

Um ex-diplomata americano que serviu como embaixador dos Estados Unidos na Bolívia foi preso em uma longa investigação de contra-espionagem do FBI, acusado de servir secretamente como agente do governo de Cuba, apurou a Associated Press.



Manuel Rocha, de 73 anos, foi detido em Miami na sexta-feira, 1, devido a uma queixa criminal e espera-se que mais detalhes sobre o caso sejam tornados públicos numa audiência judicial nesta segunda-feira, 4, disseram duas pessoas que falaram à AP sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas. para discutir uma investigação federal em andamento.

Uma das pessoas disse que o caso do Departamento de Justiça acusa Rocha de trabalhar para promover os interesses do governo cubano. A lei federal exige que as pessoas que realizam propostas políticas de um governo ou entidade estrangeira dentro dos EUA se registem no Departamento de Justiça, que nos últimos anos intensificou a sua aplicação criminal ao lobby ilícito estrangeiro.



O Departamento de Justiça não quis comentar. Não ficou imediatamente claro se Rocha tinha um advogado e um escritório de advocacia onde trabalhou anteriormente disse que não o representava. Sua esposa desligou quando contatada pela AP.

A carreira diplomática de 25 anos de Rocha foi passada sob administrações democratas e republicanas, grande parte dela na América Latina durante a Guerra Fria, um período de políticas políticas e militares dos EUA por vezes pesadas. Os seus cargos diplomáticos incluíram uma passagem pela Secção de Interesses dos EUA em Cuba, durante uma época em que os EUA não tinham relações diplomáticas plenas com o governo comunista de Fidel Castro.

Nascido na Colômbia, Rocha foi criado num lar da classe trabalhadora na cidade de Nova Iorque e obteve uma sucessão de diplomas em artes liberais em Yale, Harvard e Georgetown antes de ingressar no serviço estrangeiro em 1981.

Ele foi o principal diplomata dos EUA na Argentina entre 1997 e 2000, enquanto um programa de estabilização monetária de uma década apoiado por Washington estava se desfazendo sob o peso de uma enorme dívida externa e de um crescimento estagnado, desencadeando uma crise política que veria o país sul-americano passar por cinco ciclos. presidentes em duas semanas.

Fonte: AFP.