Mulher encontra dente de Megalodonte de 12 milhões de anos em praia da Flórida

A professora aposentada Beth Orticelli encontrou um dente de Megalodonte, uma espécie pré-histórica de tubarão, enquanto caminhava em uma praia da Flórida. De acordo com especialista, o dente pode ter “entre dois e 24 milhões de anos”.

Beth contou ao Newsweek que estava caminhando por uma faixa de areia em Manasota Key acompanhada do marido no mês passado, quando perceberam o que acharam que era uma pedra “saindo da areia”, próximo a costa.

“A parte pontiaguda do dente estava presa na areia, mas quando a puxamos, estava em perfeita condições”, disse ela. “Começamos a gritar como se tivéssemos ganhado na loteria”.

O dente, que é quase do tamanho da mão da professora, foi examinado por um especialista que atestou a idade. De acordo com o Florida Museum, dentes fósseis de tubarão podem ser encontrados em todo o estado.

“Partes da Flórida estão submersas há milhões de anos”, afirmou. "A maioria dos dentes fósseis de tubarão são encontrados em rochas sedimentares, onde as camadas estavam no fundo de áreas rasas do oceano”.

O museu disse que praias e leitos de riachos são os melhores lugares para procurar dentes fossilizados de tubarão. “Como os fósseis geralmente estão enterrados em camadas de sedimentos, a água é sua amiga”, afirmou. "Ele corrói as camadas sedimentares mais duras e expõe os dentes fósseis do tubarão."

Embora a maioria dos fósseis de vertebrados e sítios fósseis no estado sejam legalmente protegidos, a abundância de dentes de tubarão significa que eles estão isentos de quaisquer requisitos de licença fóssil.

Beth disse ainda que o dente que encontrou representa algo “anormalmente raro”, já que dentes fossilizados deste tipo “geralmente não aparecem” nas praias. Ao jornal, ela disse que os especialistas com quem conversou “não tinham como confirmar como ele chegou lá”, mas muitas teorias surgiram depois que ela postou fotos de sua descoberta no Facebook.

“As pessoas pensavam três coisas: ou um mergulhador o perdeu no caminho de volta à costa, alguém o plantou lá como uma boa ação, ou simplesmente foi enterrado nos arredores de Veneza, onde existe um campo fóssil conhecido e as recentes ondas e furacões tiveram desenterrei-o onde esteve protegido durante todos estes anos e ele foi levado à água", contou.

Ela diz que ainda não sabe o que fará com o dente. “Muitas pessoas online perguntaram se eu iria vendê-lo e eu não tinha ideia de quanto valia, mas não consigo me imaginar desfazendo dele. Mas para algo que tem cerca de 12 milhões de anos, provavelmente deve valer apenas algumas centenas de dólares”, conta.

Por enquanto, o dente ocupa um lugar de destaque na mesinha de centro da professora, pronto para receber seus dois netos pequenos e contá-los a curiosidade. Enquanto isso, ela pretende continuar caçando dentes, que é uma atividade conhecida na Flórida.

“Pensei que depois de encontrar o grande, não teria interesse em continuar procurando, mas já voltei duas vezes [na praia] e provavelmente ainda estarei lá todas as semanas”, disse ela.

