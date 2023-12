Flórida é o segundo estado com paisagens intocadas dos EUA

A Flórida é o segundo estado com paisagens mais intocadas dos Estados Unidos, A análise é de um novo estudo da Inghams, que analisou mais de 104.000 postagens no Instagram.



Para obter os resultados, os pesquisadores examinaram 54 mil postagens do Instagram em diferentes países, cidades e estados dos EUA marcadas com as hashtags #unspoilt, #unspoiled e #offthebeatenpath – e as compararam com 50 mil outras postagens para calcular uma “taxa de postagem”.

Nos EUA, a Califórnia ocupa o primeiro lugar como o estado com a maior taxa de postagens “intocadas” no Instagram, seguida pela Flórida, com o segundo lugar.

No estudo, “intocada” está associada a paisagens serenas e que parecem intocadas.

Inghams observa que “a Flórida é caracterizada por inúmeras zonas úmidas e pântanos, sendo o mais famoso o Florida Everglades – um rio vasto e lento que é Patrimônio Mundial da UNESCO e lar de uma variedade de vida selvagem natural, incluindo jacarés, peixes-boi e vários espécies de aves.”

O litoral do estado também abriga 1.325 quilômetros de praias arenosas.

Colorado, Arizona e Alasca completam os cinco principais estados com as paisagens mais intocadas.

A Islândia lidera como o país número um na lista dos 20 primeiros em paisagens intocadas, com a Austrália logo atrás, em segundo lugar. As nações europeias da Irlanda e Chipre asseguram a terceira e quarta posições, respectivamente.



Para manter intactas algumas das melhores paisagens do mundo, Williams oferece algumas dicas:

- Sempre remova todo o seu lixo, incluindo embalagens de alimentos e garrafas.

- Use trilhas estabelecidas, permaneça em caminhos marcados para evitar a erosão do solo e danos ambientais.

- Preserve o meio ambiente não levando plantas, pedras ou quaisquer itens naturais.

- Explore caminhos menos movimentados, opte por trilhas mais tranquilas e menos conhecidas para desfrutar de vistas mais serenas e imaculadas.

Fonte Gulflive.