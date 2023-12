Duas frentes frias passam essa semana por cidades da Flórida

Duas frentes frias confirmam o clima de inverno na Flórida a partir desta terça-feira, 5. A temperatura deve esfriar gradualmente nos próximos dias, com mínimas de 50°F durante a noite e máximas de 70°F ao dia.



De agora em diante, o clima fica mais seco e muito mais frio em todo o estado. Com o céu claro à noite, as temperaturas cairão para 40°F a 50°F graus na manhã de quarta-feira em algumas regiões.



Nesta terça-feira, a primeira das duas frentes traz temperaturas acima de 60°F para muitas partes da região sul, segundo a meteorologista da CBS News Miami, Lissette Gonzalez. Em Orlando e região, as temperaturas variarão de 70°F para áreas ao norte da cidade até meados dos 80°F ao sul.



Na quarta-feira, o dia será mais frio, com máximas atingindo entre 50°F e 60°F em toda a área central, com mínimas caindo para 30°F e 40°F ao nascer do sol na manhã de quinta-feira. Com temperaturas na casa dos 30°F, geadas irregulares serão possíveis nos condados de Marion, Lake e Sumter.



Na quinta-feira, uma segunda frente fria trará um clima muito mais frio, com mínimas noturnas previstas para chegar a 50°F no sul da Flórida.



Na costa oeste, as temperaturas cairão para 50°F à noite em Tampa. Quarta-feira, o dia mais frio esperado da semana, atingirá o máximo em meados de 60°F e as temperaturas noturnas cairão para meados dos 40°F, de acordo com o serviço meteorológico. As áreas do interior e do norte provavelmente serão mais frias.



No sábado, as temperaturas aumentam, indo para entre 70°F e 80°F no sul, mas voltam a cair no domingo, com possibilidade de outra frente fria, tempestades fortes a severas (especialmente ao norte) ao longo/antes da frente de domingo.



Para segunda-feira, as máximas chegam aos 60°F a noroeste da I-4 e baixas até meados dos 70°F ao sul.