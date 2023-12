Flórida nega US$ 320 milhões em financiamento federal para reduzir poluição

O secretário do Departamento de Transportes da Flórida, Jared Perdue, recusou US$ 320 milhões em dinheiro federal destinados a reduzir as emissões de carbono, argumentando que as autoridades federais de transporte estão exagerando sua autoridade no programa.



Perdue notificou em 13 de novembro o secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, de que o estado não participará do Programa Federal de Redução de Carbono, um esforço de cinco anos no valor de US$ 6,4 bilhões focado nas emissões que contribuem para o aquecimento global.



O programa foi autorizado na Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura de 2021, uma lei federal de US$ 1,2 trilhão destinada a reconstruir e investir no sistema de transporte do país, sob a qual US$ 27 bilhões são destinados a projetos de redução de carbono em todo os EUA.







Perdue escreveu que “nada dentro da (lei) permite explicitamente mandatos induzidos pelo governo federal para que os estados rastreiem, ou atinjam um certo nível, de redução de emissões de CO2 (dióxido de carbono)”.



O secretário acrescentou que o Departamento de Transportes dos EUA não publicou ou forneceu orientações “sobre o processo sob o qual o secretário certificará as reduções de emissões de transporte estaduais”.

“Em vez de apoiar a politização contínua das nossas estradas, o tempo, o dinheiro e os recursos do FDOT (Departamento de Transportes da Florida) serão concentrados na construção de estradas e pontes – e não na redução das emissões de carbono”, escreveu Perdue.



Dias depois da carta de Perdue a Buttigieg, a Casa Branca anunciou, em 22 de Novembro, uma medida de desempenho finalizada para que as agências estatais de transportes monitorizassem as emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com o transporte e estabelecessem metas de redução. A medida de desempenho não impõe penalidades por metas não cumpridas.

“Cada estado tem os seus próprios desafios climáticos únicos e cada estado deve ter os dados, o financiamento e a flexibilidade necessários para enfrentar esses desafios de frente”, disse Buttigieg numa declaração de 22 de novembro.



Antes dessa negativa, o governador Ron DeSantis já havia vetado US$ 30 milhões que teriam permitido às agências estaduais buscar até US$ 346 milhões em subsídios da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para melhorar a eficiência energética em edifícios.



Fonte: Click Orlando.