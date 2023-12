É permitido usar o celular com a direção no piloto automático?

Enviar mensagens de texto e dirigir ao mesmo tempo é proibido na Flórida. Digitar ao celular e ler mensagens pode ser uma distração mortal. E também é a lei. Mas enviar mensagens de texto enquanto dirige é permitido em certas circunstâncias. E uma dessas exceções é em carro autônomo.

O motorista pode usar o celular e enviar uma mensagem de texto se não estiver no comando da direção do Tesla ou outro carro autônomo. A lei da Flórida diz que um motorista cujo carro tenha um "sistema de direção automatizado ativado" não será punido por usar o telefone ao volante no piloto automático.

Mas os defensores da segurança alertam que os motoristas precisam prestar atenção à estrada mesmo se não estiverem no comando da direção.

A Flórida tornou o envio de mensagens de texto e a direção um crime primário em 2019. Isso significa que os policiais podem parar os motoristas se os virem enviando mensagens de texto enquanto dirigem. Mas nem todas as circunstâncias são ilegais. Além do seu carro que dirige sozinho, há exceções quando é permitido enviar mensagens de texto ao volante.

- Você estiver parado no trânsito (em um semáforo, em um engarrafamento, estacionado).

- Você está usando seu telefone para relatar uma emergência ou atividade suspeita às autoridades.

- Você está acessando alertas de emergência, de trânsito ou meteorológicos.

- Sua comunicação não requer múltiplas teclas ou leitura de texto.

- Usando navegação GPS.

"Enviar mensagens de texto requer todos os três tipos de distração, tornando-o um dos mais perigosos comportamentos de distração ao dirigir", de acordo com informações da Florida Highway Safety and Motor Vehicles "No entanto, esta não é a única causa da distração ao dirigir. Outras distrações comuns incluem: cuidar de crianças ou passageiros no banco de trás, comer, assistir a um evento fora do veículo, interagir com passageiros, animais de estimação desprotegidos, maquiar-se ou arrumar-se, ajustar o rádio ou verificar seu aplicativo GPS".