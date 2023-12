Ônibus elétricos gratuitos estão em circulação em Miami; saiba como utilizá-los

Três novos veículos gratuitos estão circulando pelas ruas do centro de Miami. Um dos objetivos é corrigir quaisquer lacunas no sistema de transporte público do condado com esse novo meio à população.

A Downtown Development Authority (DDA) fez parceria com a empresa Freebee para operar os ônibus elétricos, que têm capacidade para cinco pessoas. Eles seguem uma rota fixa no distrito comercial do centro da cidade, incluindo o Miami-Dade County Government Center, o Kaseya Center, o Biscayne Boulevard, a estação ferroviária central Brightline e quatro estações Metromover.

Os veículos, que lembram longos carrinhos de golfe, podem ser pegos por meio de sinais na rua ou chamados por meio de um aplicativo de telefone.

Os carros circulam pelo centro da cidade sete dias por semana: de segunda a quinta: das 7h30 às 19h30; Sexta-feira: 7h30-23h30; Sábado: 10h-23h30; Domingo: 10h00-21h00.

O objetivo é ajudar as pessoas a chegarem onde querem, num alcance limitado, com transporte gratuito ou de baixo custo pela cidade.

