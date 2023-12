"Da Ideia ao Sucesso - O caminho do jovem empreendedor" será lançado em Miami

Escrito por Lidia Souza, jornalista, empreendedora e educadora, o livro "Caminho do Jovem Empreendedor: Da Ideia ao Sucesso" será lançado no dia 19 de dezembro, às 7pm, em Miami, pela VLM Press, editora brasileira localizada em Deerfield Beach, no sul da Flórida.

A obra é um guia abrangente e inspirador para jovens empreendedores que desejam transformar suas ideias em empreendimentos de sucesso. Nela, Lidia Souza combina sua paixão pelo empreendedorismo com anos de trabalho prático em projetos de educação empreendedora para fornecer um recurso valioso que aborda as necessidades específicas e desafios enfrentados por empreendedores em início de carreira.

Com experiência prática e formação acadêmica, Lidia Souza é figura proeminente no cenário do empreendedorismo e educação. Ela combina uma brilhante jornada marcada por talento, experiência prática e sólida formação acadêmica.

Como educadora no prestigioso projeto JEPP em parceria com o SEBRAE MS, Lidia desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de habilidades empreendedoras em crianças e jovens.

. "Ter uma ideia é o início de uma jornada empreendedora, mas o sucesso será alcançado pela capacidade de colocá-la em prática da forma mais eficiente", ensina o SEBRAE.

Guia Prático para o Sucesso: este livro não apenas compartilha valiosas lições, mas também destaca a importância de inspirar a próxima geração de líderes empresariais. Lidia Souza oferece um guia prático, repleto de ensinamentos absorvidos ao longo de sua jornada, proporcionando aos leitores os meios para percorrerem com determinação a jornada empreendedora e atingirem o sucesso desejado.

Categoria: Empreendedorismo - Empresas - Negócios

Venda online: Preço: $20.00

Compre antecipado online pelo site da vlmpress.com e receba a versão autografada.

Local do lançamento: 1938 NE 149TH ST, MIAMI.