Mais de 2,1 milhões de motoristas da Flórida usam placas especiais nos carros para apoiar suas causas favoritas ou mostrar sua lealdade aos seus times esportivos favoritos, de acordo com o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida.



Dados dos últimos 10 anos mostram que as placas especiais estão se tornando mais populares entre os motoristas. Desde 2013, o número total de registos de placas especiais aumentou em 500.000.



A placa especial mais popular na Flórida é “Endless Summer”, com 132.651 veículos cadastrados com ela, segundo a FLHSMV.



Bastante populares, as escolas rivais da Universidade da Flórida e da Universidade Estadual da Flórida ficaram entre as 10 primeiras.



Aqui estão as 10 placas especiais mais usadas da Flórida:



1. Endless Summer

2. Helping Sea Turtles Survive

3. University of Florida

4. Miami Heat

5. Florida State University

6. Tampa Bay Buccaneers

7. Protect Wild Dolphins

8. Save the Manatee

9. Marine Corps

10. Vets of the U.S. Armed Forces



A Flórida oferece mais de 100 placas especiais diferentes. As taxas anuais de matrículas especiais variam de US$ 15 a US$ 25. Veja a lista completa no site da FLHSMV.