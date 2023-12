Sendwave: saiba como mandar dinheiro para o Brasil por aplicativo e sem pagar taxas de envio

Já precisou enviar dinheiro para o Brasil e se sentiu sobrecarregado com as taxas? A boa notícia é que agora você pode realizar transferências sem esses encargos adicionais.

Um relatório de 2022 do Banco Mundial revela que os brasileiros nos EUA pagaram em média um adicional de 7% sobre a taxa de câmbio real ao enviar recursos para o Brasil. Esse percentual é superior à média global de 6% e ainda maior do que as taxas aplicadas para países como a Colômbia e o México, que ficam abaixo de 5%.

O aplicativo Sendwave emerge como uma solução inovadora, oferecendo transferências com taxa de envio zero para o Brasil. O processo é simples: baixe o aplicativo, crie uma conta e faça sua transferência. Com o sistema PIX, o dinheiro chega ao destinatário em aproximadamente 30 minutos.

A Sendwave não só se destaca por eliminar taxas de envio, mas também pela conveniência e eficiência que oferece. Livia Benito, uma fiel usuária, compartilha sua experiência: "Antes, recorria a um supermercado brasileiro local e pagava uma taxa de envio de US $10. Demorava até 4 dias para o dinheiro ser transferido. Com a Sendwave, é questão de minutos. No inverno, eu evito o incômodo de sair no frio só para fazer uma transferência, não queria pagar atrasado e pagar juros. Ninguém merece isso. Não mais."

Fundada em 2014, a Sendwave consolidou sua posição como líder de mercado em transferências para América Latina, África e Ásia, atendendo mais de 1 milhão de usuários. Seu alto índice de satisfação é evidente com a avaliação de 4.5/5 no site Trustpilot, reforçando a confiança dos clientes nas transferências rápidas e sem taxas do aplicativo.

"Brasileiros nos Estados Unidos têm despendido altas quantias com taxas de envio de remessa para o Brasil", observa Eric Schloeffel, representante da Sendwave. "Nossa proposta com taxa zero de envio garante que mais dinheiro permaneça no bolso dos nossos compatriotas aqui nos EUA."

US$ 4,7 bilhões do exterior ao Brasil

As remessas para o Brasil atingiram US$ 4,7 bilhões em 2022, segundo dados do Banco Central brasileiro, ou US$ 5 bilhões de acordo com levantamento do Banco Mundial, também um recorde, informou o jornal Valor Econômico.

De janeiro a agosto de 2023, dados do BC mostram que US$ 2,8 bilhões de transferências pessoais entraram no Brasil, menos do que os US$ 3,2 bilhões do mesmo período de 2022, mas ainda acima do patamar pré-pandemia, de US$ 1,9 bilhão entre janeiro e agosto de 2019.