Confira a programação dos melhores eventos natalinos (gratuitos ou não) no sul da Flórida

A temporada de festas de fim de ano já está acontecendo no sul da Flórida. A região tem suas próprias tradições que dão à época do Natal uma vibração única.

Confira abaixo as melhores tradições e eventos do sul da Flórida para tornar o período de festas alegres e brilhantes:

Floresta Encantada do Papai Noel (Santa's Enchanted Forest)

O autoproclamado "Maior parque temático de férias do mundo" - agora em seu 40º aniversário - é uma tradição de Natal em Miami. A Floresta Encantada do Papai Noel se instalou na área de Medley, sua casa pelo segundo ano consecutivo, de 17h à meia-noite diariamente até domingo, 7 de janeiro de 2024, em 7400 NW 87th Ave., Miami; 305-892-9997; santasenchantedforest. com. Os ingressos custam entre US$ 36,45 e US$ 44,86.

O Jardim Noturno (The NightGarden)

No NightGarden do Fairchild Tropical Botanic Garden os visitantes podem experimentar uma exibição de luz interativa, que inclui hologramas e caminhos com as cores do arco-íris. Também neste ano tem o aplicativo de realidade aumentada FairyScope permite encontrar fadas escondidas das 18h às 22h de quarta, quinta e domingo, e das 18h às 23h de sexta e sábado a domingo, 7 de janeiro de 2024, no Fairchild Tropical Botanic Garden, 10901 Old Cutler Rd., Coral Gables; 305-667-1651; thenightgarden. com. Os ingressos custam entre US$ 25 e US$ 46.

País das Maravilhas do Natal (Christmas Wonderland)

O Christmas Wonderland é um evento totalmente novo da Loud and Live que, como seu antecessor, a Floresta Encantada do Papai Noel, oferecerá diversão natalina na forma de passeios de carnaval, shows e exibições festivas. Os destaques incluem o imersivo IG'loo 360-Dome e os oitocentos metros de exibições de feriados, das 17h à meia-noite diariamente até domingo, 7 de janeiro de 2024, no Tropical Park, 7900 SW 40th St., miamiwonderland.com. Os ingressos custam de US$ 29 a US$ 39 via showclix.com.

Luminosa: um festival de luzes ( A Festival of Lights)

Uma decoração iluminada, com 40 cenas de lanternas LED da Luminosa, destacam civilizações perdidas como os maias e a cidade perdida de Atlântida. A Luminosa veio a Miami pela última vez em 2019. Das 17h30 às 22h30, de domingo a quinta e das 17h30 às 23h30. Sexta e sábado a quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, em Jungle Island, 1111 Parrot Jungle Trl., Miami; 305-400-7000; luminosamiami. com. Os ingressos custam de US$ 25,42 a US$ 37,90 via feverup.com.

Carnaval de neve (Snow Carnival)

Evento indoor no Aventura Mall, que, segundo os organizadores, incluirá 350 toneladas de neve real. Além de construir seu próprio boneco de neve, o Snow Carnival tem um escorregador de neve Mini Matterhorn, jogo de bolas de neve em alvos designados e anjos de neve. Do meio-dia às 22h de segunda a quinta e das 10h às 22h de sexta e sábado, quinta-feira, 23 de novembro, até segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, no Aventura Mall, 19501 Biscayne Blvd., Aventura; snowcarnival. com. Os ingressos custam de US$ 34,99 a US$ 39,99 via feverup.com.

Férias no país das maravilhas (Holidays in Wonderland)

O mundo de fantasia de Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, tem uma mesa posta para um chá maluco e uma recriação imaginada do estúdio literário de Carroll. 10h às 17h Sexta-feira, 24 de novembro, a domingo, 7 de janeiro de 2024, no Deering Estate, 16701 SW 72nd Ave., Miami; 305-235-1668; deeringestate.org. Os ingressos custam de US$ 7 a US$ 15.

Luzes do zoológico (Zoo Lights)

Mais de um milhão de luzes transformam o Zoo Miami, que terá ainda os populares passeios de barco no rio Snowman's, assim como as aparições do fofinho Grinch como um cacto. As noites temáticas incluem a noite do suéter feio e a noite do pijama festivo. 18h30 às 22h Sexta, 24 de novembro, até sábado, 30 de dezembro, no Zoo Miami, 12400 SW 152nd St., Miami; 305-251-0400; zoomiami.org. Os ingressos custam entre US$ 16,95 e US$ 24,50; passeios de barco custam US$ 5 adicionais.

Deixe nevar experiência (Let it Snow Experience)

Nevascas no shopping ao ar livre durarão cerca de 15 minutos, com bonecos de neve no gramado todos os sábados e domingos. 19h e 20h30 Sexta e sábado, sexta-feira, 24 de novembro, até domingo, 24 de dezembro, em Dania Pointe, 139 S. Compass Way, Fort Lauderdale; 833-800-4343. A entrada é gratuita.

Festival das Luzes de Miami Beach (Miami Beach Festival of Lights)

Novo show de luz e música com mapeamento de projeção que acontecerá na fachada de três edifícios diferentes de Miami Beach. 18h30, 19h30 e 20h30. Sexta-feira, 1º de dezembro, e sábado, 2 de dezembro, no Euclid Oval, 700 Lincoln Rd., Miami Beach; Sexta, 15 de dezembro, e sábado, 16 de dezembro, no Gabriel South Beach, 640 Ocean Dr., Miami Beach; e sexta-feira, 22 de dezembro, e sábado, 23 de dezembro, no Betsy Hotel, 1440 Ocean Dr., Miami Beach; miamimusicfestival. com. A entrada é gratuita.

Noites de Luzes (Nights of Lights)

Nights of Lights em Pinecrest Gardens. O evento anual convida você a passear por uma floresta que parece um conto de fadas e assistir a uma variedade de apresentações natalinas - do Quebra-Nozes à música mariachi - em noites selecionadas. 18h às 21h Sábado, 9 de dezembro, a sábado, 6 de janeiro de 2024, em Pinecrest Gardens, 11000 Red Rd., Pinecrest; 305-669-6990; pinecrestgardens.org. Os ingressos custam de US$ 18 a US$ 23 via eventbrite.com.