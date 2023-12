Festival das Luzes de Miami Beach (Miami Beach Festival of Lights)

Novo show de luz e música com mapeamento de projeção que acontecerá na fachada de três edifícios diferentes de Miami Beach. 18h30, 19h30 e 20h30. Sexta-feira, 1º de dezembro, e sábado, 2 de dezembro, no Euclid Oval, 700 Lincoln Rd., Miami Beach; Sexta, 15 de dezembro, e sábado, 16 de dezembro, no Gabriel South Beach, 640 Ocean Dr., Miami Beach; e sexta-feira, 22 de dezembro, e sábado, 23 de dezembro, no Betsy Hotel, 1440 Ocean Dr., Miami Beach; miamimusicfestival. com. A entrada é gratuita.

Noites de Luzes (Nights of Lights)

Nights of Lights em Pinecrest Gardens. O evento anual convida você a passear por uma floresta que parece um conto de fadas e assistir a uma variedade de apresentações natalinas - do Quebra-Nozes à música mariachi - em noites selecionadas. 18h às 21h Sábado, 9 de dezembro, a sábado, 6 de janeiro de 2024, em Pinecrest Gardens, 11000 Red Rd., Pinecrest; 305-669-6990; pinecrestgardens.org. Os ingressos custam de US$ 18 a US$ 23 via eventbrite.com.