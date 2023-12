Jacksonville e Kissimmee estão entre os destinos mais populares e baratos nos Estados Unidos

Quais os destinos econômicos mais populares nos EUA para a temporada de férias de inverno? Entre os cinco primeiros escolhidos estão Jacksonville e Kissimmee, na Flórida.

Para ajudar os viajantes a aproveitar ao máximo suas férias de inverno de 2023, a Priceline investigou seus dados proprietários para determinar quais destinos terão um aumento de popularidade nesta temporada e quais serão mais acessíveis para visitar nos próximos meses.

De acordo com os dados, compartilhados com a Travel Leisure, os destinos mais acessíveis e populares para escapadelas de dezembro nos EUA incluem uma verdadeira mistura de locais de clima frio para férias cheias de neve e escapadelas de clima quente para escapar do frio.

Em primeiro lugar do ranking está Branson, cidade no Missouri, que tem um preço médio de hotel por noite de apenas US $ 107 em dezembro. Nela, os hóspedes podem desfrutar de lugares como o Dolly Parton's Stampede e o parque de diversões Silver Dollar City.

Completando os 5 destinos domésticos mais populares com preços de hotéis ultra-acessíveis estão Jacksonville, no nordeste da Flórida, em segundo lugar; seguida por Kissimmee, na região central da Flórida; Atlantic City, em Nova Jersey; e Houston - todos com hotéis com preços inferiores a US$ 128 por noite.

Essas cidades são seguidas por Austin; Pigeon Forge, Tennessee; Las Vegas; Portland, Oregon; e Seattle - todos com hotéis abaixo de US$ 145 por noite.

Orlando tem sua melhor aposta em dezembro, com custo médio para passagens de ida e volta de apenas US$ 213. Orlando é seguido por outros dois destinos na Flórida que completam o top 3: Tampa e Fort Lauderdale, com hotéis abaixo de US$ 221 por noite.

A lista inclui várias cidades importantes, incluindo Las Vegas em quarto lugar, com passagens de ida e volta a US$ 245. Sin City é seguida por Chicago; Filadélfia; Miami; Atlanta; Fort Myers, Flórida; e Denver - todos com passagens de ida e volta abaixo de US$ 262.

E, para quem quer economizar nas viagens de férias, a Priceline observou que no Natal, o dia mais barato para voar (como nos anos anteriores) é a véspera. No entanto, acrescentou que "se você não quiser voar na véspera de Natal, viajar entre 18 e 20 de dezembro pode ajudá-lo a economizar até 15%".

O turismo na Flórida já retomou o nível de pré-pandemia. Cerca de 35 milhões de visitantes vieram para o estado entre julho e setembro de 2023, de acordo com os últimos números do Visit Florida. O número equivale a um aumento de 1,6% no número de turistas em comparação com o mesmo período do ano passado.